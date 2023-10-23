Консультации по кандидатуре главы облправительства в самарской губдуме не проводились

Консультации по кандидатуре главы правительства Самарской области с руководителями партийных фракций в губернской думе до сих пор не проводились. Об этом «Ъ-Волга» сообщил глава фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в региональном парламенте Михаил Маряхин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Такие консультации не проводились. Будут ли они проводиться в ближайшее время, мне неизвестно»,— сказал собеседник издания.

В настоящее время врио главы кабинета министров в Самарской области является Виктор Кудряшов, занимавший эту должность и во время предыдущего губернаторского срока господина Азарова. По данным «Ъ-Волга», у губернатора могли возникнуть сложности с согласованием кандидатуры господина Кудряшова в администрации президента РФ из-за того, что сын врио предправительства попал под проверку Госдумы как релокант, критиковавший СВО, президента Владимира Путина и действующую власть в РФ.

Ранее Дмитрий Азаров отказался назвать сроки представления нового состава регионального кабинета министров. В ответ на вопрос «Ъ-Волга» губернатор сообщил, что ему «некуда торопиться». Как ранее сообщало издание, в законодательстве Самарской области отсутствует временная норма внесения губернатором кандидатуры главы кабмина на утверждение регионального парламента. Благодаря этому в регионе долгое время может действовать временное правительство.

Евгений Чернов