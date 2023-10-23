WSJ: конфликт в Израиле возродил интерес США к ракетам для «Железного купола»

Война Израиля и палестинской группировки «Хамас» снова сделала производство боеприпасов для израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» интересным США, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей американской армии и оборонной промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen, Reuters Фото: Amir Cohen, Reuters

По информации издания, любому американскому производителю ракет-перехватчиков «Тамир», которые состоят на вооружении армии обороны Израиля и используются в системе «Железный купол», потребовались бы месяцы, чтобы возобновить производство. Однако из-за войны запасы Израиля истощаются, и интерес к американским ракетам появился вновь.

Значительное потребление артиллерийских снарядов и управляемых ракет на Украине, а также ракет-перехватчиков «Тамир» в Израиле в последнее время усилило внимание чиновников Минобороны США к созданию надежного арсенала широко используемых боеприпасов», пишет WSJ.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября. При этом удары по северу Израиля наносит и ливанская «Хезболла». Израиль сообщал более чем о 1,4 тыс. погибших и сотнях взятых в заложники и угнанных в сектор Газа. В секторе Газа число жертв превысило 4 тыс.

США поддержали Израиль в войне против «Хамаса». 18 октября в Тель-Авив прибыл президент США Джо Байден и объявил о планах предоставить израильской армии «беспрецедентный пакет помощи». В том числе, по его словам, планируется обеспечить всем необходимым израильскую систему ПВО «Железный купол». По информации WSJ, США намерены передать Израилю 200 ракет-перехватчиков «Тамир».

О том, как США и союзники поддерживают Израиль,— в материале «Ъ» «Украину и Израиль положили в один пакет».