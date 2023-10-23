Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению поправки в закон о выборах президента
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента России. Трансляция заседания комитета велась на сайте нижней палаты парламента. Согласно повестке Совета Думы, второе чтение может состояться 24 октября (.pdf).
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Проект поправок 5 октября в Госдуму внесла группа парламентариев-единороссов во главе с сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. В первом чтении законопроект был принят 17 октября. Большинство изменений повторяют нормы, уже внесенные в законы «О выборах депутатов Госдумы» и «Об основных гарантиях избирательных прав».
В частности, одна из поправок разрешает властям выделять из своих бюджетов деньги на выплаты членам избиркомов и информирование избирателей, а другая разрешает вести фото- и видеосъемку на участках только наблюдателям и аккредитованным представителям СМИ, работающим в редакциях на основании трудового договора.
Выборы президента РФ планируются 17 марта 2024 года, а постановление об их назначении Совет федерации должен принять не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Соответственно, поправки в закон должны принять до начала президентской кампании. Близкие к администрации президента источники «Ъ» сообщили, что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь.
Подробнее о поправках — в материале «Ъ» «Президентские синхронизируют с депутатскими».