Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению поправки в закон о выборах президента

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента России. Трансляция заседания комитета велась на сайте нижней палаты парламента. Согласно повестке Совета Думы, второе чтение может состояться 24 октября (.pdf).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект поправок 5 октября в Госдуму внесла группа парламентариев-единороссов во главе с сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. В первом чтении законопроект был принят 17 октября. Большинство изменений повторяют нормы, уже внесенные в законы «О выборах депутатов Госдумы» и «Об основных гарантиях избирательных прав».

В частности, одна из поправок разрешает властям выделять из своих бюджетов деньги на выплаты членам избиркомов и информирование избирателей, а другая разрешает вести фото- и видеосъемку на участках только наблюдателям и аккредитованным представителям СМИ, работающим в редакциях на основании трудового договора.

Выборы президента РФ планируются 17 марта 2024 года, а постановление об их назначении Совет федерации должен принять не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Соответственно, поправки в закон должны принять до начала президентской кампании. Близкие к администрации президента источники «Ъ» сообщили, что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь.

Подробнее о поправках — в материале «Ъ» «Президентские синхронизируют с депутатскими».