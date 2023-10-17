Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о выборах президента

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента РФ. Инициативу в октябре внесла группа парламентариев-единороссов во главе с сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

Проект закона предполагает среди прочего, что региональные и муниципальные власти смогут выделять из своих бюджетов деньги на выплаты членам избиркомов и информирование избирателей. Кроме того, вести фото- и видеосъемку на участках можно будет только аккредитованным представителям СМИ и наблюдателям. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству назвал инициативу «обоснованной и своевременной».

Выборы президента РФ планируются 17 марта 2024 года, а постановление об их назначении Совет федерации примет за 90–100 дней до этой даты. Соответственно, поправки в закон должны принять до начала президентской кампании. Близкие к администрации президента источники «Ъ» сообщили, что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь.

Подробности проекта — в материале «Ъ» «Президентские синхронизируют с депутатскими».

Лаура Кеффер