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Коммерсантъ FM
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Президентские синхронизируют с депутатскими

Закон о выборах главы государства точечно поправят к началу кампании-2024

Группа парламентариев-единороссов во главе с сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым в четверг внесла в Госдуму пакет поправок к закону «О выборах президента РФ». Большинство изменений повторяют нормы, ранее уже внесенные в законы «О выборах депутатов Госдумы» и «Об основных гарантиях избирательных прав». Например, одна из таких новелл разрешает региональным и муниципальным властям выделять из своих бюджетов деньги на выплаты членам избиркомов и информирование избирателей, а другая разрешает вести фото- и видеосъемку на участках только аккредитованным представителям СМИ и наблюдателям.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Андрей Клишас

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выборы президента, согласно профильному закону, должны пройти 17 марта 2024 года, а постановление об их назначении Совет федерации примет за 90–100 дней до этой даты, то есть между 8 и 18 декабря 2023-го. Соответственно, законопроект группы депутатов-единороссов и сенаторов, синхронизирующий законодательство о выборах разных уровней, должен быть принят и вступить в силу до старта президентской кампании. «Важно, что мы вносим поправки заранее, чтобы были подготовлены не только кандидаты и партии, но и избиркомы всех уровней заранее знали правила, ведь избирательное законодательство очень чувствительное»,— сказал “Ъ” глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Предлагаемые поправки к закону о президентских выборах в основном аналогичны изменениям, внесенным ранее в законы о выборах депутатов Госдумы и о гарантиях избирательных прав. Так, авторы предлагают узаконить сложившуюся практику и разрешить региональным и муниципальным властям выделять из своих бюджетов деньги «на оказание содействия в подготовке и проведении» федеральных выборов, включая выплаты членам избиркомов и информирование избирателей. Другая норма закрепляет разрешение проводить фото- и видеосъемку на участках только лицам, имеющим на это законное право (аккредитованные в установленном порядке представители СМИ и наблюдатели). При этом съемка не должна нарушать тайну голосования и конфиденциальность персональных данных. А на заседания избиркомов могут быть аккредитованы только журналисты, работающие в редакциях по трудовому договору.

Также авторы предложили прописать в законе о выборах президента обязанность кандидата, у которого уже после регистрации вдруг появилась судимость, сообщить о ней в Центризбирком (ЦИК) не позднее 18:00 по московскому времени следующего дня после ее появления. Предельную стоимость изготовления агитационных материалов вместо 100 руб. за единицу продукции в новой редакции предлагается установить на уровне 2% от прожиточного минимума. Кроме того, в законе закрепляется норма о том, что полномочия доверенных лиц кандидатов прекращаются по истечении агитационного периода.

Наконец, одной из немногих принципиально новых поправок стала норма, обязывающая партию, выдвинувшую кандидата-иноагента, письменно сообщать о его статусе телерадиовещателям не позднее чем за пять дней до выхода в эфир дебатов с его участием. Если же их трансляция должна состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, то партия обязана сообщить об иноагентстве своего выдвиженца в день жеребьевки.

У опрошенных “Ъ” представителей парламентской оппозиции поправки резкого негатива не вызвали. Депутат Юрий Синельщиков (КПРФ) лишь напомнил, что за последнее время в избирательное законодательство было внесено много изменений, одни из которых коммунисты не поддержали, а против других не возражали. Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») сообщил, что его фракция поддержит новую инициативу. А Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что с момента последних выборов президента в законодательство было внесено много изменений, например, появились физические лица — иноагенты. «Сейчас перед президентскими выборами синхронизируют закон о выборах президента с законом о выборах депутатов, и это в целом логично»,— полагает депутат, допуская, что это не последние избирательные новеллы. Он также добавил, что недавно комитет по госстроительству вернул ЛДПР законопроект о новом требовании к кандидату в президенты — иметь обязательный опыт военной службы или основания для освобождения от нее.

ЦИК поддерживает предложенные поправки, в том числе дополнительные возможности для оплаты труда членов избирательных комиссий за счет средств регионального бюджета, сказал ТАСС зампред Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, внесенные в Думу поправки — это «продолжение той работы, которая велась еще с начала 2023 года», когда были приняты изменения в закон о гарантиях избирательных прав.

Ксения Веретенникова

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