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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
ПроисшествияТеракты

Бухгалтер, опасный мой бухгалтер

Во взрыве в детском мире на Лубянке обвинили женщину
Как стало известно “Ъ”, в резонансном уголовном деле о взрыве в августе прошлого года в Центральном детском магазине на Лубянке (бывший Центральный детский мир) появился первый фигурант. Бухгалтеру из Подмосковья, которая доставила в него бомбу, вменяют убийства общеопасным способом и другие преступления, за которые ей грозит длительное заключение.
Сотрудники правоохранительных органов во время оцепления территории у ЦДМ

Сотрудники правоохранительных органов во время оцепления территории у ЦДМ

Игорь Иванко / Коммерсантъ

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Курьер со взрывчаткой

О первой обвиняемой по уголовному делу о взрыве 24 августа прошлого года в Центральном детском магазине на Лубянке стало известно из решения Мосгорсуда, которым бухгалтер Вероника К. была оставлена под стражей. В документе, имеющемся в распоряжении “Ъ”, говорится, что Следственным комитетом России ей вменяется совершение двух убийств общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167 УК), незаконный оборот взрывчатки (ст. 223.1 УК) и проч.
Сразу после взрыва, вызвавшего большой общественный резонанс, сообщалось, что он был скорее техническим, чем криминальным — якобы взлетели на воздух емкости с гелием, вызвав разрушения, гибель и травмирование людей.

Что известно о взрыве баллона с гелием в ЦДМ на Лубянке в Москве. Главное

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Однако следствие, проведя экспертизы установило, что газ тут совершенно ни при чем — в одном из заведений магазина сработало взрывное устройство.
В СКР полагают, что бомбу доставила бухгалтер Вероника К.
Адвокат, представлявшая ее интересы, рассказала “Ъ”, что, по версии подзащитной, ее использовали втемную, попросив доставить подарок людям, которых она не знала.
В коробке и находилось взрывное устройство, которое было подорвано дистанционно. В результате взрыва пострадали силовики и находившиеся рядом люди. Организаторы преступления могли быть связаны со спецслужбами Украины.
Веронике К. по предъявленным обвинениям грозит до 30 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако, учитывая, что она активно сотрудничает со следствием и является матерью-одиночкой, в случае признания ее вины суд может вынести более мягкий приговор.
Сейчас расследование дела находится в завершающей стадии, а рассматривать его, очевидно, будет 2-й Западный окружной военный суд, к компетенции которого относятся преступления террористической направленности.

Женщины на службе в СБУ

Отметим, что это далеко не первый случай, когда украинские спецслужбы использовали для террористических акций женщин. Самой известной из террористок стала Дарья Трепова, которая в апреле 2023 года принесла на творческий вечер военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге бомбу. От взрыва журналист погиб, а еще 30 человек получили ранения. Фигурантка отбывает 27-летний срок.
В августе 2024 года в Луганске получила 15 лет гражданка Украины Вера Бирюк, которая передала бывшему председателю таможенного комитета ЛНР Юрию Афанасьевскому подарок в виде телефона, в котором была бомба. Чиновник и его сын получили ранения при взрыве.
В Москве под следствием находятся сестры Полина и Нина Бескурниковы, их подруга Светлана Брыксина и Алан Гарзубеев. По данным столичного ГСУ СКР, в конце 2025 года, действуя по заданию СБУ, они пытались взорвать ведущего сотрудника оборонного НИИ «Полюс», уничтожив его машину.
1 августа 2026 года в Москве женщина попыталась проникнуть на частный банкет в итальянском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади с коробкой, внутри которой находилась бомба. Когда курьера остановила охрана, раздался взрыв, в результате которого погибли три человека, а еще два десятка получили ранения.
Через девять дней в сквере Севастополя Маргарита Реутт из Севастополя активировала бомбу, убив заместителя командира отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ Роберта Шагеева.
27 августа девушка, заминировав машину военного в Санкт-Петербурге, скрылась через Турцию в Молдавии. Подполковник, проходящий службу в системе ВВС и ПВО, погиб при взрыве.

Главные этапы жизни «Детского мира»

«Детский мир» построили в 1953 году на месте снесенного Лубянского пассажа
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«Детский мир» построили в 1953 году на месте снесенного Лубянского пассажа

Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Памятник революционеру Феликсу Дзержинскому на площади перед «Детским миром» открыли в 1958 году
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Памятник революционеру Феликсу Дзержинскому на площади перед «Детским миром» открыли в 1958 году

Валерий Шустов / РИА Новости / Валерий Шустов / РИА Новости

«Детский мир» стал первым в СССР торговым сооружением с эскалаторами внутри. В здании установили 14 механизмов. На фото: покупатели в секции игрушек в универмаге, 1982 год
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«Детский мир» стал первым в СССР торговым сооружением с эскалаторами внутри. В здании установили 14 механизмов.
На фото: покупатели в секции игрушек в универмаге, 1982 год

Виталий Савельев / РИА Новости / Виталий Савельев / РИА Новости

В 1992-м здание приватизировали, детских товаров в залах стало значительно меньше — их начали вытеснять автомобильные салоны, банки, обменные пункты и мелкие магазины
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В 1992-м здание приватизировали, детских товаров в залах стало значительно меньше — их начали вытеснять автомобильные салоны, банки, обменные пункты и мелкие магазины

Коммерсантъ / Эдди Опп / Коммерсантъ

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К фасаду здания пристраивали временные киоски — со стороны улицы Рождественки и Театрального проезда. На фото: уличная торговля у «Детского мира», 1992 год
5/175/17

К фасаду здания пристраивали временные киоски — со стороны улицы Рождественки и Театрального проезда.
На фото: уличная торговля у «Детского мира», 1992 год

Коммерсантъ / Эдди Опп / Коммерсантъ

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Тогда же, в 90-х, универмаг получил свое нынешнее название: «Центральный Детский Магазин на Лубянке» (ЦДМ)
6/176/17

Тогда же, в 90-х, универмаг получил свое нынешнее название: «Центральный Детский Магазин на Лубянке» (ЦДМ)

Коммерсантъ / Эдди Опп / Коммерсантъ

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Покупатели на Лубянке около ЦДМ
7/177/17

Покупатели на Лубянке около ЦДМ

Коммерсантъ / Эдди Опп / Коммерсантъ

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В 2006 году здание ЦДМ получило статус объекта культурного наследия регионального значения
8/178/17

В 2006 году здание ЦДМ получило статус объекта культурного наследия регионального значения

Коммерсантъ / Валерий Мельников / Коммерсантъ

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В 2008 году ЦДМ закрылся на реконструкцию
9/179/17

В 2008 году ЦДМ закрылся на реконструкцию

Коммерсантъ / Светлана Привалова / Коммерсантъ

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Телеведущая Ксения Бородина (справа) на торжественной церемонии открытия флагманского магазина «Детского мира» в бывшем здании «Военторга» на Воздвиженке, 2014 год
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Телеведущая Ксения Бородина (справа) на торжественной церемонии открытия флагманского магазина «Детского мира» в бывшем здании «Военторга» на Воздвиженке, 2014 год

Коммерсантъ / Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Магазин на Воздвиженке закрылся в 2019 году
11/1711/17

Магазин на Воздвиженке закрылся в 2019 году

Коммерсантъ / Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Главный зал магазина на Воздвиженке
12/1712/17

Главный зал магазина на Воздвиженке

Коммерсантъ / Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре справа) и президент-председатель правления, член Наблюдательного совета банка «ВТБ» Андрей Костин (в центре слева) на церемонии открытия ЦДМ после реконструкции, 2015 год
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Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре справа) и президент-председатель правления, член Наблюдательного совета банка «ВТБ» Андрей Костин (в центре слева) на церемонии открытия ЦДМ после реконструкции, 2015 год

Илья Питалев / РИА НОВОСТИ / Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

По итогу реконструкции атриум стал выше — верхние четыре уровня сняли, и он развернулся во все семь этажей здания. Общая площадь помещений увеличилась с 58 тыс до 73 тыс кв. метров
14/1714/17

По итогу реконструкции атриум стал выше — верхние четыре уровня сняли, и он развернулся во все семь этажей здания. Общая площадь помещений увеличилась с 58 тыс до 73 тыс кв. метров

Илья Питалев / РИА НОВОСТИ / Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Согласно первоначальному плану реконструкции 2008-2015 гг., атриум универмага хотели убрать. Также собирались добавить зданию несколько этажей. Но после громких обсуждений в прессе компания-девелопер согласилась сохранить исторический облик универмага
15/1715/17

Согласно первоначальному плану реконструкции 2008-2015 гг., атриум универмага хотели убрать. Также собирались добавить зданию несколько этажей. Но после громких обсуждений в прессе компания-девелопер согласилась сохранить исторический облик универмага

Илья Питалев / РИА НОВОСТИ / Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Офис группы компаний «Детский мир», 2025 год
16/1716/17

Офис группы компаний «Детский мир», 2025 год

Коммерсантъ / Антон Великжанин / Коммерсантъ

В 2015 году на крыше магазина открыли смотровую площадку
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В 2015 году на крыше магазина открыли смотровую площадку

Илья Питалев / РИА НОВОСТИ / Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

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Терроризм

Авторы

  • Николай Сергеев
    старший корреспондент
  • Алексей Соковнин