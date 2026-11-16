Бухгалтер, опасный мой бухгалтер
Во взрыве в детском мире на Лубянке обвинили женщину
Как стало известно “Ъ”, в резонансном уголовном деле о взрыве в августе прошлого года в Центральном детском магазине на Лубянке (бывший Центральный детский мир) появился первый фигурант. Бухгалтеру из Подмосковья, которая доставила в него бомбу, вменяют убийства общеопасным способом и другие преступления, за которые ей грозит длительное заключение.
Курьер со взрывчаткой
О первой обвиняемой по уголовному делу о взрыве 24 августа прошлого года в Центральном детском магазине на Лубянке стало известно из решения Мосгорсуда, которым бухгалтер Вероника К. была оставлена под стражей. В документе, имеющемся в распоряжении “Ъ”, говорится, что Следственным комитетом России ей вменяется совершение двух убийств общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167 УК), незаконный оборот взрывчатки (ст. 223.1 УК) и проч.
Сразу после взрыва, вызвавшего большой общественный резонанс, сообщалось, что он был скорее техническим, чем криминальным — якобы взлетели на воздух емкости с гелием, вызвав разрушения, гибель и травмирование людей.
Однако следствие, проведя экспертизы установило, что газ тут совершенно ни при чем — в одном из заведений магазина сработало взрывное устройство.
В СКР полагают, что бомбу доставила бухгалтер Вероника К.
Адвокат, представлявшая ее интересы, рассказала “Ъ”, что, по версии подзащитной, ее использовали втемную, попросив доставить подарок людям, которых она не знала.
В коробке и находилось взрывное устройство, которое было подорвано дистанционно. В результате взрыва пострадали силовики и находившиеся рядом люди. Организаторы преступления могли быть связаны со спецслужбами Украины.
Веронике К. по предъявленным обвинениям грозит до 30 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако, учитывая, что она активно сотрудничает со следствием и является матерью-одиночкой, в случае признания ее вины суд может вынести более мягкий приговор.
Сейчас расследование дела находится в завершающей стадии, а рассматривать его, очевидно, будет 2-й Западный окружной военный суд, к компетенции которого относятся преступления террористической направленности.
Женщины на службе в СБУ
Отметим, что это далеко не первый случай, когда украинские спецслужбы использовали для террористических акций женщин. Самой известной из террористок стала Дарья Трепова, которая в апреле 2023 года принесла на творческий вечер военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге бомбу. От взрыва журналист погиб, а еще 30 человек получили ранения. Фигурантка отбывает 27-летний срок.
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1 августа 2026 года в Москве женщина попыталась проникнуть на частный банкет в итальянском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади с коробкой, внутри которой находилась бомба. Когда курьера остановила охрана, раздался взрыв, в результате которого погибли три человека, а еще два десятка получили ранения.
Через девять дней в сквере Севастополя Маргарита Реутт из Севастополя активировала бомбу, убив заместителя командира отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ Роберта Шагеева.
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