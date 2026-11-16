Бухгалтер, опасный мой бухгалтер

Отметим, что это далеко не первый случай, когда украинские спецслужбы использовали для террористических акций женщин. Самой известной из террористок стала Дарья Трепова, которая в апреле 2023 года принесла на творческий вечер военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге бомбу. От взрыва журналист погиб, а еще 30 человек получили ранения. Фигурантка отбывает 27-летний срок.