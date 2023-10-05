В Госдуму внесли законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента

Законопроект об уточнении положений закона о выборах президента России внесен в Госдуму, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (пресс-релиз есть у «Ъ»). Он уточнил, что поправки — это «точечная донастройка системы» и изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Крашенинников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Павел Крашенинников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как объяснил депутат, по действующему избирательному законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года, а окончательное решение о дате выборов будет принято Совфедом в декабре 2023 года. По его словам, учитывая эти сроки, необходимо скорректировать ряд законодательных норм.

«Эти поправки носят юридико-технический характер, никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают. Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима»,— отметил господин Крашенинников.

Законопроектом предлагается уточнить положения, регулирующие фото- и видеосъемку на избирательных участках, а также установить, что на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.

Кроме того, законопроектом устанавливаются особенности использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, и регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий. Проектом поправок также предлагается определить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума в России на единицу продукции. По действующему законодательству такой предел составляет 100 руб.

Также законопроектом уточняются полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляется норма о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода.

«Хочу отметить, что предлагаемые изменения не являются новеллами, они повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы»,— добавил Павел Крашенинников.

Решение о дате выборов Совет федерации должен принять не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, которым станет 17 марта 2024 года. Действующий президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что объявит о том, пойдет ли на новый срок, только после назначения выборов.

При этом неформальная президентская кампания может стартовать уже в ноябре, рассказали «Ъ» источники, близкие к администрации президента. Ее, вероятно, приурочат к открытию международной выставки-форума «Россия».

Подробнее — в материале «Ъ» «Предвыборная цивилизация».