Мосбиржа начала второй за месяц дискретный аукцион по акциям «Евротранса»

Трудности с выплатами купонов по облигациям начались у «Евротранса» еще в марте. Через полгода компания допустила фактический дефолт по всем выпускам долговых бумаг. В сентябре акции «Евротранса» включили в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, и они перешли на третий уровень листинга Мосбиржи.