Мосбиржа начала второй за месяц дискретный аукцион по акциям «Евротранса»
Московская биржа начала дискретный аукцион по акциям ПАО «Евротранс» из-за падения их стоимости более чем на 20%. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
«Произошло снижение на 20,00 % и более в течение пяти минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (14,35 руб.)»,— сообщила Мосбиржа. По состоянию на 15:16 мск акции «Евротранса» дешевели на 19,93% — до 11,45 руб. за акцию. До этого дискретный аукцион по акциям «Евротранса» проходил 9 ноября, после заявления о закрытии всех АЗС «Трассы» (принадлежит «Евротрансу»).
Мосбиржа анонсировала делистинг акций «Евротранса» — процедуру исключения ценных бумаг компании из списка биржи, после чего они больше не торгуются на этой площадке. Делистинг запланирован на 30 декабря. С 17 ноября торговая площадка ограничит коды расчетов по акциям «Евротранса» из-за предстоящего прекращения торгов.
Трудности с выплатами купонов по облигациям начались у «Евротранса» еще в марте. Через полгода компания допустила фактический дефолт по всем выпускам долговых бумаг. В сентябре акции «Евротранса» включили в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, и они перешли на третий уровень листинга Мосбиржи.