Минпросвещения назвало недопустимым сокращение произведений русских классиков
Минпросвещения: «Зимний вечер» Пушкина войдет полностью в учебники пятого класса
Минпросвещения России заявило, что произведения русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде. Произвольное сокращение текстов в министерстве назвали недопустимым. Так ведомство отреагировало на сообщения СМИ о сокращенном тексте стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в учебнике для третьего класса.
В учебнике по литературному чтению для третьего класса убрали одно четверостишие в стихотворении «Зимний вечер». Оно начинается со слов «Выпьем, добрая подружка». Учебник 2025 года входит в серию «Литературное чтение. 1–4 классы» и включен в рабочую программу для начального общего образования. В более ранних тиражах учебника произведение публиковалось целиком.
Минпросвещения поддержало позицию советника президента России Елены Ямпольской. Она в интервью с «РИА Новости» сказала, что учебник, в котором обнаружили сокращенное стихотворение, — коммерческий и относится к устаревшей линейке. Госпожа Ямпольская добавила, что в программе для третьего класса стихотворения «Зимний вечер» нет. «В новые государственные учебники по литературе для пятых классов стихотворение А.С. Пушкина "Зимний вечер" войдет в полном объеме»,— написала пресс-служба Минпросвещения.