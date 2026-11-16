Минпросвещения назвало недопустимым сокращение произведений русских классиков

Минпросвещения России заявило, что произведения русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде. Произвольное сокращение текстов в министерстве назвали недопустимым. Так ведомство отреагировало на сообщения СМИ о сокращенном тексте стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в учебнике для третьего класса.