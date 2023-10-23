У российской «дочки» зернотрейдера Viterra сменился владелец

Владельцем ООО «МЗК Экспорт» (российская «дочка» зернотрейдера Viterra) стала компания «Управление агробизнесом», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ. Компания также получила 100% в ООО «Ростовский КХП» и 0,1% в «Антэксе+» (оставшейся долей владеет «МЗК Экспорт»).

ООО «Управление активами» было создано в мае 2022 года управляющим директором «МЗК Экспорт» Николаем Демьяновым. По 35% в компании принадлежит господину Демьянову и Дмитрию Кондакову, еще по 10% у Сергея Долгова, Игоря Зеня и Владимира Харитонова.

Канадская Viterra — один из крупнейших западных поставщиков российского зерна. В марте она заявила о прекращении с 1 июля экспорта российского зерна. Сообщалось, что компания изучает возможности передачи своего бизнеса в РФ новым владельцам. Рассматривалась в том числе передача бизнеса местному менеджменту.

Подробности — в материале «Ъ» «В этом есть национальное зерно».

Лаура Кеффер