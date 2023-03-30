Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Интерфакс»: агропромышленная компания ADM изучает варианты ухода с российского рынка

Американская агропромышленная компания Archer Daniels Midland (ADM) изучает возможные варианты прекращения операций в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Источники Bloomberg сообщают, что ADM может избавиться от 50-процентной доли в совместном предприятии с ростовским агрохолдингом «Астон». Речь идет о предприятии по переработке кукурузы для производства подсластителей и крахмалов для пищевой промышленности , а также для производства напитков.

ADM выкупила у холдинга «Астон» 50% дивизиона по производству крахмалов и сиропов в 2018 году за 3 млрд руб. Общая перерабатывающая мощность предприятий — около 200 тыс. тонн кукурузы в год.

По мнению собеседников агентства, в компании начали размышлять об уходе с рынка после того, как об этом объявили крупнейшие экспортеры зерна — Cargill и Viterra.

В марте 2022 года ADM объявила о сокращении операций в России, которые не связаны с производством и транспортировкой основных продовольственных товаров.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...