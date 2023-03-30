«Интерфакс»: агропромышленная компания ADM изучает варианты ухода с российского рынка

Американская агропромышленная компания Archer Daniels Midland (ADM) изучает возможные варианты прекращения операций в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Источники Bloomberg сообщают, что ADM может избавиться от 50-процентной доли в совместном предприятии с ростовским агрохолдингом «Астон». Речь идет о предприятии по переработке кукурузы для производства подсластителей и крахмалов для пищевой промышленности , а также для производства напитков.

ADM выкупила у холдинга «Астон» 50% дивизиона по производству крахмалов и сиропов в 2018 году за 3 млрд руб. Общая перерабатывающая мощность предприятий — около 200 тыс. тонн кукурузы в год.

По мнению собеседников агентства, в компании начали размышлять об уходе с рынка после того, как об этом объявили крупнейшие экспортеры зерна — Cargill и Viterra.

В марте 2022 года ADM объявила о сокращении операций в России, которые не связаны с производством и транспортировкой основных продовольственных товаров.

Эрдни Кагалтынов