В этом есть национальное зерно

Местные отделения уходящих из РФ глобальных зерновых трейдеров ищут варианты продолжить работу. Так, подразделение Viterra может быть переименовано в «МЗК Экспорт», используя бренд, под которым компания работала в 2004–2017 годах. Экспорт российской пшеницы в будущем сезоне ожидается близким к рекордному, что должно облегчить переходный период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Витерра Рус» — российское подразделение глобального зернового трейдера Viterra — продолжит работу под новым именем, рассказали “Ъ” два источника на рынке. По словам одного из них, компания будет называться «МЗК Экспорт». Как следует из базы СПАРК и сервиса Whois, в мае «Витерра Рус» зарегистрировала серию доменов с именами MZK-Export, MZK-Trade, MZK-Rus и т. п. Управляющий директор «Витерра Рус» Николай Демьянов в среду не предоставил комментарий. В головном офисе Viterra “Ъ” не ответили.

Viterra наряду с Cargill и Louis Dreyfus ранее объявила о прекращении экспорта зерна из РФ с нового сезона, который начнется в июле 2023 года. Как сообщала Viterra, ее работа в России больше не соответствует долгосрочному направлению, и компания рассматривает различные варианты передачи местного бизнеса и активов новым владельцам.

По словам источников “Ъ”, операционный бизнес Viterra планируется передать местному менеджменту. «МЗК Экспорт» также может сохранить контроль над терминалом в Ростове-на-Дону мощностью до 1,5 млн тонн зерна в год и часть доли из 50% в терминале «Тамань» мощностью 5,5 млн тонн зерна в год, рассказывают собеседники “Ъ”. Еще часть доли в «Тамани» может быть продана структурам, связанным с «Деметра-Холдингом», который владеет остальными 50%, говорят источники “Ъ”. Один из собеседников “Ъ” указывает, что окончательно схема передачи актива не определена. В «Деметра-Холдинге» отказались от комментариев.

МЗК (Международная зерновая компания) — первое название, под которым нынешняя «Витерра Рус» начала торговлю зерном в России в 2004 годом как дочерняя структура Glencore. В 2017 году российское подразделение было переименовано в «Гленкор Агрикалчер МЗК», а в 2021 году после смены глобального наименования Glencore Agriculture на Viterra стало работать под текущим названием.

По последним имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в июле 2022 года — феврале 2023 года «Витерра Рус» была четвертым экспортером зерна из России, отгрузив около 3 млн тонн, что соответствует примерно 9% всего зернового экспорта из страны за этот период. По словам собеседника “Ъ” на рынке, без участия глобального офиса Viterra «МЗК Экспорт» будет сложнее конкурировать. При снижении доли в «Тамани» переваливать прежние объемы через этот терминал вряд ли получится, отмечает источник.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что как подразделение Viterra местная компания занималась поставкой зерна для контракта, который заключал глобальный офис. Как независимый игрок «МЗК Экспорт» может продолжить продавать зерно Viterra либо самостоятельно искать покупателей, говорит он. Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко отмечает, что на рынке торговли зерном многое построено на доверии, которое команда должна сохранить и при смене названия. Но процесс обособления может сопровождаться переходным периодом, добавляет он.

По словам господина Сизова, в новом сезоне при снижении доли в «Тамани» «МЗК Экспорт» может выбыть из пятерки крупнейших экспортеров зерна, но место в десятке скорее всего сохранит. Следующий сезон в целом должен быть хорошим, и экспорт российской пшеницы может превысить рекордный уровень текущего сезона, добавляет он.

В начале мая «Совэкон» оценивал экспорт зерна из РФ в этом сезоне в 55,5 млн тонн, включая 44,4 млн тонн пшеницы. Прогноз вывоза пшеницы на будущий сезон — 43 млн тонн. Как отмечали аналитики, несмотря на ожидаемое сокращение урожая пшеницы в 2023 году до 86,8 млн тонн против 104,2 млн тонн годом ранее, общее предложение снизится незначительно. На 1 апреля общие запасы пшеницы в РФ достигали 27,65 млн тонн, что на 79% превышает среднее значение за пять лет, подсчитывал «Совэкон» на основе данных Росстата.

Анатолий Костырев