Мировой зернотрейдер Viterra с 1 июля прекратит экспорт зерна из России

Международный зерновой трейдер Viterra с 1 июля перестанет экспортировать российское зерно, сообщается на сайте компании. Пресс-служба Минсельхоза сообщила ТАСС, что получила соответствующее уведомление от трейдера.

«По итогам непрерывного наблюдения за ситуацией в прошлом году Viterra пришла к выводу, что ее деятельность в России больше не соответствует долгосрочному направлению развития компании. Мы рассматриваем варианты передачи нашего бизнеса и активов в России новым владельцам и предоставим дополнительную информацию, когда и если это будет необходимо»,— говорится в заявлении трейдера.

Вчера, 29 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Viterra намерена уйти из России. Источники «Ъ» на рынке подтвердили эту информацию. По их словам, Viterra может продать долю в терминале «Тамань», которым владеет совместно с «Деметра-Холдинг». А дочерняя структура «Витерра Рус» и терминал в Ростове-на-Дону могут быть переданы менеджменту, добавил собеседник «Ъ».

Канадская Viterra — один из крупнейших западных поставщиков российского зерна. Компания занималась продажами российских пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха и подсолнечного масла. В 2022 году российская «дочка» Viterra, «ООО Витерра Рус», нарастила выручку до 80,7 млрд руб. с 69,9 млрд годом ранее.

Вчера, 29 марта, еще один крупный поставщик зерна, Cargill, уведомил Минсельхоз о том, что перестанет экспортировать российское зерно с 1 июля. Как сказано в письме, компания не будет экспортировать российское зерно «в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями» Минсельхоза.

Подробнее об уходе Viterra с российского рынка — в материале «Ъ» «Уборка зерновых трейдеров».

Эрдни Кагалтынов