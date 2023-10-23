Израиль пообещал препятствовать поставкам гумпомощи в сектор Газа

Израиль не намерен передавать никакую гуманитарную помощь сектору Газа, заявили в канцелярии израильского премьер-министра. Там уточнили, что также намерены контролировать любые поставки в Газу.

«Израиль не будет предоставлять никакую гуманитарную помощь Газе и будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам со стороны других стран»,— говорится в заявлении канцелярии (цитата по Haaretz).

Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. С израильской стороны погибло 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число жертв превысило 4 тыс. 21 октября через КПП «Рафах» на границе Египта проехали первые 20 машин с гумпомощью палестинцам. США, Великобритания, Италия, Канада, Франция и Германия обязались координировать помощь для сектора Газа с партнерами в регионе. Еще 14 грузовиков с гумпомощью прошли через «Рафах» ночью сегодня, 23 октября.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Лаура Кеффер