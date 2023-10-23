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Коммерсантъ FM
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США, Британия, Италия, Канада, Франция и ФРГ обязались помогать в доставке грузов в Газу

США и союзники будут координировать помощь Газе с партнерами в регионе

США, Великобритания, Италия, Канада, Франция и ФРГ выступили с совместным заявлением по итогам телефонных переговоров между лидерами этих стран. Они взяли на себя обязательство координировать помощь для сектора Газа с партнерами в регионе.

«Лидеры приветствовали объявление о прибытии первых гуманитарных колонн к нуждающимся палестинцам в Газе и обязались продолжать координацию действий с партнерами в регионе для обеспечения постоянного и безопасного доступа к продовольствию, воде, медицинскому обслуживанию и другой помощи, необходимой для удовлетворения гуманитарных потребностей»,— говорится в совместном заявлении на сайте Белого дома.

Лидеры также договорились продолжить дипломатическую координацию, в том числе с партнерами в регионе, для предотвращения «разрастания конфликта», «сохранения стабильности на Ближнем Востоке» и достижения «политического урегулирования и прочного мира». Стороны вновь поддержали Израиль, призвали к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе по защите гражданского населения. Они приветствовали освобождение двух заложников и призвали к немедленному освобождению остальных.

США и их союзники поддерживают Израиль в войне против палестинского движения «Хамас». Вашингтон не планирует отправлять войска для участия в конфликте, однако предостерегает Иран и группировки, которые тот поддерживает, от вступления в войну. Для сдерживания в регион были направлены две авианосные ударные группы, а также противоракетный комплекс THAAD и дополнительные батальоны зенитного ракетного комплекса Patriot.

Как США планируют помогать Израилю — в материале «Ъ» «Соединенные расходы Америки».

Леонид Уварчев

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