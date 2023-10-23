Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг из-за ее поддержки Палестины

Министерство образования Израиля решило изъять из школьных материалов упоминания об экоактивистке Грете Тунберг. Власти прибегнут к этой мере из-за того, что шведка высказалась в поддержку Палестины и сектора Газа, сообщил портал Ynet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @GretaThunberg Фото: @GretaThunberg

«Такая позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не имеет права служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся»,— сказали в министерстве.

Грета Тунберг написала в своем аккаунте в X, что миру нужно «призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц». Позднее девушка добавила, что она выступает против «ужасающих нападений со стороны» палестинского движения «Хамас».

Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. По последним данным, с израильской стороны погибло 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число жертв превысило 4 тыс. Израиль создал центр для проведения спецопераций по убийству командиров «Хамаса». Минобороны страны прогнозирует трехмесячную наземную операцию в Газе.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Лаура Кеффер