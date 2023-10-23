Больше 200 тыс. израильтян покинули свои дома на фоне войны с «Хамасом»

Больше 200 тыс. израильтян числятся вынужденными переселенцами из-за войны с «Хамасом». Данные правительства передает The Times of Israel.

Около 100 тыс. покинули свои дома в связи с распоряжением эвакуировать 105 населенных пунктов у границ с сектором Газа и Ливаном, сообщил журналистам представитель правительства. Вторая половина решила эвакуироваться из населенных пунктов по собственному желанию.

Число вынужденных переселенцев в секторе Газа, по данным ООН, превышает 1,4 млн человек. В анклаве в результате израильских бомбардировок разрушена четверть жилых домов.

Израильские бомбардировки сектора Газа продолжаются больше двух недель после атаки палестинского движения «Хамас» 7 октября на израильскую территорию. Жертвами войны стали 4,7 тыс. человек в секторе Газа, 1,4 тыс. — в Израиле, больше 90 — на Западном берегу. Пострадали 14,3 тыс., 4,9 тыс., и 1,7 тыс. соответственно. Агентства ООН констатировали катастрофическую ситуацию в анклаве.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «"Хезболла" готовит второй фронт».

Леонид Уварчев