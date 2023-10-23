«Хезболла» готовит второй фронт

Ситуация на ливано-израильской границе резко обострилась. Есть опасения, что проиранское шиитское движение «Хезболла» в полную силу вмешается в конфликт между Израилем и «Хамасом». «Это станет ошибкой всей ее жизни»,— предупредил «Хезболлу» израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Не совершить роковую ошибку настоятельно порекомендовал ей и министр обороны США Ллойд Остин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hassan Ammar / AP Фото: Hassan Ammar / AP

«Я не могу сказать вам прямо сейчас, решит ли "Хезболла" полноценно присоединиться к боевым действиям. Но если движение "Хезболла" решит вступить в войну, то оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы нанесем по нему удар такой силы, которую невозможно себе представить, и это будет иметь разрушительные последствия как для "Хезболлы", так и для государства Ливан»,— заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Открытия второго фронта «Хезболлой» в Израиле опасались с 7 октября, первого дня войны с палестинским движением «Хамас». «Хезболла» не осталась в стороне от боевых действий, но поначалу вела себя осторожно. Это были обстрелы севера Израиля, а также попытки проникновения небольших групп боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля отвечала, но так, чтобы боестолкновения не переросли в широкомасштабный конфликт. Однако интенсивность атак со стороны Ливана все время нарастала, появились погибшие с обеих сторон.

В субботу ситуация резко ухудшилась. «Хезболла» атаковала сразу несколько израильских военных объектов и получила жесткий ответ. В воскресенье перестрелки продолжились. Значительное число ливанцев решили покинуть приграничные районы.

Ливан, со своей стороны, пытается избежать войны на юге страны. Но дипломатическая активность и. о. премьер-министра Ливана Наджиба Микати сводится к попыткам уговорить международных игроков надавить на Израиль. А вот повлиять на «Хезболлу» господин Микати не может. Это движение принимает решение самостоятельно или с подачи Ирана.

По словам главы школы изучения Ближнего Востока в колледже «Эмек Израэль» Идо Зеликовича, «Хезболла» изначально стремилась добиться того, чтобы израильская армия сосредоточила на северной границе достаточно большие силы, которые она могла бы использовать против «Хамаса» в Газе. Об этом господин Зеликович сказал в интервью радиостанции «Кан РЭКА». Он добавил, что жесткий ответ израильской армии стал неожиданностью для «Хезболлы» и они тоже расширили масштаб действий. По его мнению, это не означает, что широкомасштабная война с «Хезболлой» начнется уже сейчас, но она ближе, чем когда бы то ни было, и в конечно счете неизбежна.

«"Хезболла" втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не выиграет, но может многое потерять»,— предупредил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. По его словам, «Хезболла» ведет очень опасную игру. «Они нагнетают ситуацию. Мы видим все больше и больше атак каждый день»,— добавил он.

До сих пор израильская армия была относительно сдержанна. Во многом идя навстречу просьбам США. Как сообщила в пятницу американская газета The New York Times, министр обороны Израиля Йоав Галант хотел нанести упреждающий удар по «Хезболле», но американское руководство убедило израильских коллег в опасности войны на два фронта. Впрочем, израильтяне дают понять, что их сдержанность имеет пределы. «Если мы поймем, что они ("Хезболла".— “Ъ”) намерены атаковать Израиль, то мы будем бить по голове этой змеи — по Ирану»,— заявил в интервью британской газете Daily Mail министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат.

Впрочем, в случае расползания боевых действий по региону США тоже не останутся в стороне. Напомним, что с самого первого дня войны Пентагон усилил свою группировку на Ближнем Востоке, в том числе направив туда две авианосные группы. Это должно было стать предупреждением для «Хезболлы» и стоящего за ней Ирана не вмешиваться в конфликт. Однако, похоже, это не подействовало. Проиранские группировки в регионе решили сделать мишенью своих атак не только Израиль, но и американцев. Так, за последние дни несколько раз были атакованы американские военные объекты в Ираке.

Кроме того, эсминец ВМС США Carney уничтожил в четверг у побережья Йемена несколько ракет, запущенных хуситским движением «Ансар Аллах», также близким к Ирану. Куда целили хуситы — в американский корабль или в израильский город Эйлат, расположенный на Красном море,— так и осталось загадкой.

«Мы обеспокоены. Мы ожидаем эскалации со стороны иранских прокси против наших сил, нашего персонала»,— заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC News. То, что США отмечают перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы на Ближнем Востоке, заявил и шеф Пентагона Ллойд Остин. «Если какая-либо группировка или страна планирует расширить этот конфликт и воспользоваться той неблагоприятной ситуацией, которую мы наблюдаем, то мой вам совет: не стоит. Мы сохраняем за собой право на самозащиту и не будем колебаться в том, чтобы принять соответствующие меры»,— сказал глава Пентагона в интервью телеканалу ABC. Ранее «на случай чрезвычайных ситуаций» он распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, а также привести в состояние повышенной боеготовности 2 тыс. военнослужащих для возможной отправки на Ближний Восток.

Марианна Беленькая, Тель-Авив