ООН: с начала конфликта свои дома покинули 1,4 млн жителей сектора Газа

С начала войны между палестинским движением «Хамас» и Израилем свои дома были вынуждены покинуть около 1,4 млн жителей сектора Газа. Это следует из данных отчета Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. На начало 2023 года население сектора Газа составляло примерно 2 млн человек.

Ближневосточное агентство помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) ООН уточнило, что более 544 тыс. вынужденных переселенцев укрываются в 147 приютах в тяжелых условиях. В переполненных укрытиях в центральных и южных районах сектора Газа сохраняется критическая нехватка воды, еды и лекарств, отметили в БАПОР.

Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. По последним данным, в секторе Газа погибли 4,1 тыс. человек, в Израиле — свыше 1,4 тыс. Еще более 200 израильтян находятся в заложниках у «Хамаса».

9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде региона, за день до этого в сектор Газа прекратили подачу электричества. Позднее израильские власти подали воду только в южную часть анклава. На фоне блокады ООН сообщала о работе больниц «на грани коллапса».

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Лусине Баласян