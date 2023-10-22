Байден обсудил ситуацию в Газе с Сунаком, Мелони, Трюдо, Макроном и Шольцем

Президент США Джо Байден поговорил по телефону западными союзниками по ситуации вокруг конфликта Израиля и сектора Газа. Он также провел переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и папой римским Франциском.

Американский лидер переговорил с премьером Канады Джастином Трюдо, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Джорджей Мелони и премьером Великобритании Риши Сунаком. Как отмечает Reuters, это лидеры шести стран G7. Неясно, почему господин Байден не обсудил ситуацию с премьером Японии Фумио Кисидой. Хотя тот, например, участвовал в виртуальной встрече G7 в феврале 2022 года на фоне ввода Россией войск на Украину.

Господин Нетаньяху также провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Ожидается, что они прибудут в Израиль в понедельник, 23 октября.

США и их союзники поддерживают Израиль в войне против палестинского движения «Хамас». Вашингтон не планирует отправлять войска для участия в конфликте, однако предостерегает Иран и группировки, которые тот поддерживает, от вступления в войну. Для сдерживания в регион были направлены две авианосные ударные группы, а также противоракетный комплекс THAAD и дополнительные батальоны зенитного ракетного комплекса Patriot.

Как США и союзники поддерживают Израиль — в материале «Ъ» «Украину и Израиль положили в один пакет».

Леонид Уварчев