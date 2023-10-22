Нетаньяху обсудил Газу с президентами США, Франции и премьером Нидерландов

Премьер-министр Израиля провел переговоры с президентом США Джо Байденом, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Они обсуждали палестино-израильский конфликт. Господин Макрон и господин Рютте пообещали приехать в Израиль.

«Премьер пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте... Макрон и Рютте прибудут в Израиль в понедельник и вторник и встретятся с Нетаньяху»,— сообщила канцелярия Биньямина Нетаньяху (цитату приводит «РИА Новости»).

О разговоре израильского премьера с Джо Байденом сообщила пресс-служба Белого дома. Сообщается, что Джо Байден также обсудил ситуацию в секторе Газа с папой римским. Они говорили о доставке в регион гуманитарной помощи. Президент США подтвердил «необходимость обеспечения защиты мирного населения в секторе Газа».

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».