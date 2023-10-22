США отправляют на Ближний Восток системы THAAD и Patriot

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть противоракетный комплекс THAAD и дополнительные батальоны зенитного ракетного комплекса Patriot на Ближнем Востоке. Последние должны быть размещены во всех локациях в регионе «для усиления защиты американских войск». Глава Пентагона также приказал быть готовыми развернуть дополнительное число войск «на случай непредвиденных обстоятельств».

«После детального обсуждения с президентом Байденом последних эскалаций со стороны Ирана и его прокси-сил в ближневосточном регионе я распорядился предпринять дополнительные шаги по дальнейшему укреплению позиций министерства обороны в регионе. Эти шаги позволят укрепить региональные усилия по сдерживанию, усилить защиту американских войск в регионе и оказать помощь в защите Израиля»,— говорится в заявлении господина Остина на сайте Пентагона.

Как напомнил министр обороны, он ранее приказал отправить в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы во главе с авианосцами USS Dwight D. Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») и USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»).

США усиливают свою группировку в регионе на фоне войны Израиля и «Хамаса». Президент Джо Байден ранее говорил, что США не будут отправлять войска для участия в конфликте, однако предостерегал от нападения Иран и группировки, которые тот поддерживает. Иран официально заявлял, что вмешается в конфликт только в том случае, если Израиль атакует иранскую территорию, «его интересы или граждан». По данным СМИ, Тегеран передал Израилю послание, в котором предостерег от наземной операции в секторе Газа.

О риске расширения конфликта — в материале «Ъ» «Иран жмет на Газу».

Леонид Уварчев