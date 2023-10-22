«Локомотив-Кубань» догоняет свой график

В центральном матче недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» принимал «Зенит». И вице-чемпион прошлого сезона, и победитель первенства позапрошлого нынешний чемпионат начали не блестяще, что придавало их очному противостоянию дополнительный вес. Удачливее в этот раз были краснодарцы, проявившие завидное терпение и победившие в итоге со счетом 69:67.

Матч между «Локомотивом-Кубанью» и «Зенитом» — событие из разряда продающих себя самостоятельно, не нуждающееся в дополнительной рекламе. Однако если бы кто-нибудь, не погруженный в мир российского баскетбола, просто посмотрел на таблицу текущего первенства, он был бы немало удивлен ажиотажу вокруг игры. Ведь краснодарцы проиграли четыре из пяти проведенных игр (так плохо они вообще никогда чемпионат не начинали). Старт «Зенита» получился получше — три победы в пяти встречах, но все равно не тот, которого ждут от команды с чемпионскими амбициями.

В итоге получилось, что в одном из центральных матчей октября играли команды, занимающие 12-е и 6-е места.

Но, откровенно говоря, и переоценивать осечки, допускаемые на старте сезона, тоже не стоит. Можно вспомнить, что прошлый сезон для «Локомотива-Кубани» тоже начинался не очень удачно (две победы в шести играх), что не помешало ему попасть в финал play-off.

Отметим, что краснодарцы и петербуржцы в этом сезоне уже встречались — в финале Суперкубка Единой лиги. Тогда они выдали шоу, исход которого (85:83 в пользу «Зенита») решился только секунд за десять до сирены. И, вне всяких сомнений, почти 5 тыс. зрителей, собравшихся в краснодарском «Баскет-холле», рассчитывали на такой же уровень и соперничества, и результативности.

Но с результативностью у обеих команд были серьезные проблемы, которые проявились сразу же. За половину первой четверти соперники на двоих не набрали и дюжины очков. В основном из-за того, что тренеры «Локомотива-Кубани» и «Зенита» Александр Секулич и Хави Паскуаль сделали ставку на сверхплотную оборону. Это как если бы войско пошло на штурм ворот средневекового замка не с тараном, а с помощью других ворот.

Как следствие, на площадке царила не яркая феерия с шампанским и пузырьками, а какая-то изматывающая, густая, словно кисель, работа.

Ну да, чуть лучше смотрелся «Зенит». В основном благодаря Сергею Карасеву, выдавшему серию из трех подряд точных попаданий с дистанции. Они и дали «Зениту» отрыв в пять очков, который ни гости не могли нарастить, ни хозяева отыграть. Возможно, петербуржцам удалось бы превратить этот «отрывчик» во что-то более солидное, но им явно не хватало Тома Эртеля. Француз пропустил матч по состоянию здоровья, а взявший на себя его работу Трент Фрейзер хотя и провел хороший матч (на его счету 19 очков), но руководить игрой на уровне Эртеля не мог.

Тренерам команд нужно было как-то взбадривать своих подопечных, и тут эффективнее оказался Секулич. После большого перерыва краснодарцы зашевелились. Они свели к разумному минимуму попытки атаковать с дистанции (трехочковые у железнодорожников шли плохо — 3 попадания из 18 попыток) и задействовали сильные стороны своих лидеров Джейлена Барфорда, Окаро Уайта, добывавших трудовые очки. Ну и, конечно, блеснул Захар Ведищев, пробивавшийся через защиту гостей какими-то тайными тропами и ставший в итоге самым результативным игроком своей команды (17 очков).

Но не стоит думать, что все это привело к тому, что «Локомотив-Кубань» полетел. Он лишь поехал чуть быстрее, но не настолько, чтобы решить все вопросы. Так что у матча не было шансов не дойти до боевой концовки. Вот она уже получилась. Кто стал ее героем, сказать трудно. То ли Владислав Емченко, совершивший важнейший перехват и забивший при счете 66:65 в пользу хозяев, то ли Ведищев, попавший, несмотря на волнение, важный штрафной, то ли Кирилл Елатонцев, забравший важнейший, по сути победный, подбор. Как бы то ни было, «Локомотив-Кубань» обыграл грозного соперника — 69:67 — и, возможно, начал возвращаться на свой нормальный уровень.

Александр Петров