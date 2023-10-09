Как армейцы француза остановили

В центральном матче, пожалуй, всего октября в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал ЦСКА. Петербуржцы, с пробуксовками начавшие сезон, очень хотели порадовать свою публику первой домашней победой, но качественной командной игры так и не показали. А стараний одного Тома Эртеля, выдавшего отличный матч, не хватило, чтобы обыграть ЦСКА. Армейцы победили со счетом 80:76 и продолжили свою победную серию, которая составляет уже три матча.

«Зенит» входил в новый сезон, ясно показывая, что намерен вернуть себе чемпионский титул, которого команда Хави Паскуаля лишилась в прошлом сезоне («Зенит», чемпион 2022 года, остался вовсе без медалей, уступив в серии за третье место как раз ЦСКА). Петербуржцы очень ярко провели в конце сентября Суперкубок лиги (в финале они были сильнее «Локомотива-Кубани»), представ перед публикой на удивление сыгранной для предсезонки командой, к тому же оснащенной такими мастерами, как Тома Эртель и вернувшийся после пяти лет пребывания в «Барселоне» Кайл Курич. Однако в первом же туре регулярного чемпионата петербуржцы вопреки своим намерениям стали соавторами сенсации — они уступили дебютанту лиги «Уралмашу», да еще и дома. Потом была трудная победа над «Самарой», причем настолько трудная, что впору было говорить о том, что готовность «Зенита» явно переоценена. А вот ЦСКА, впервые, может быть, в своей истории вступивший в чемпионат без статуса явного фаворита (все-таки уход таких звезд, как Никола Милутинов и Алексей Швед, компенсировать непросто), играл, может, и не так ярко, как привыкли его болельщики, зато надежно, выиграв оба стартовых матча (у МБА и «Енисея»), делая ставку в первую очередь на оборону.

Вот и в противостоянии с «Зенитом» подопечные Эмила Райковича не искали какой-то захватывающей дух красоты на площадке. Кто-то даже назвал бы игру ЦСКА несколько упрощенной. Зато она была надежной и эффективной. Ведь хрестоматийные на первый взгляд комбинации, которые использовали армейцы, стабильно приводили их под кольцо «Зенита». А там уже кто-то отрабатывал момент. Это мог быть Тони Джекири (на его счету всего восемь очков, но еще и 11 подборов), или Амат Мбай, или Самсон Руженцев. То есть не было у армейцев никаких признаков, скажем так, «вождизма». Команда работала именно как команда.

А вот «Зениту» именно командной игры и не хватало. Тот же Курич, который прекрасно умеет вести игру, был попросту незаметен. Винс Хантер, еще одно важное приобретение «Зенита» в межсезонье, несколько раз отлично отыграл в защите, неплохо смотрелся в атаке, но нередко выпадал из игры, Трент Фрейзер увлекался какими-то уж совсем мудреными вариантами и в итоге отметился аж тремя потерями за матч. Складывалось ощущение, что Паскуалю как-то не удается донести до своих игроков, что матч уже начался, что все это не разминка. В результате у ЦСКА образовался сначала пятиочковый отрыв, потом семиочковый, потом и девятиочковый. После большого перерыва преимущество армейцев выражалось уже в двузначных числах. Все могло быть и хуже, но на радость «Зениту» у армейцев был и свой игрок, долго втягивавшийся в матч, причем ключевой — Каспер Уэйр.

К счастью, игра не стала одной из тех, которые можно уже не смотреть задолго до финальной сирены. Все благодаря Тома Эртелю. Француз выдал великолепный матч. Именно он в начале второй половины устроил рывок, вернувший «Зенит» на расстояние атаки и вынудивший Райковича срочно брать тайм-аут. Именно он отвечал на выпады проснувшегося вдруг Уэйра. Именно он раздавал передачи, находя все-таки бреши в удивительно плотной и быстрой обороне ЦСКА. Всего на счету Эртеля 27 очков (лучший показатель в матче), восемь передач и четыре подбора. И если бы ему чуть больше помогали одноклубники, если бы Боян Дублевич не запускал в важные моменты мячи в молоко, «Зенит» мог бы даже вытянуть эту игру. Ведь меньше чем за полторы минуты до сирены после штрафных в исполнении Эртеля от перевеса ЦСКА осталось всего три очка. Но сделать еще один шаг хозяева уже не смогли. Потом уже Хави Паскуаль посетует, что все решили «один нереализованный открытый бросок, один неверный выбор позиции, один подбор, один фол…». Но как бы то ни было, а ведь и гости решающий отрезок отработали очень грамотно.

В итоге ЦСКА победил со счетом 80:76 и уже может похвастать серией из трех побед.

Александр Петров