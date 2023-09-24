Суперкубок остался на прежнем месте

«Зенит» во второй раз подряд стал обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ. В финале подопечные Хави Паскуаля в крайне нервном и от этого красивом противостоянии обыграли «Локомотив-Кубань». Краснодарцы в концовке почти добились перевода матча в овертайм, но чуть удачливее, все же, оказались петербуржцы, победившие со счетом 85:83.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводился в третий раз, и нужно признать, что турнир за очень короткий срок проделал солидный путь. Начиналось все в 2021 году как просто разминка четырех сильнейших команд предыдущего сезона перед стартом нового чемпионата. В 2022-м к топовым клубам из Единой лиги ВТБ присоединились уже и иностранные участники — сербские «Партизан» и «Мега». В 2023-м Суперкубок разросся до восьми участников. Шесть отечественных и два весьма известных турецких клуба — «Фенербахче», а это постоянный участник Евролиги, и «Бешикташ».

Нередко расширение турниров идет им во вред. Просто из-за снижающегося среднего уровня участников. Но это не тот случай. Откровенно проходных матчей тут не практически не было, а вот игр, державших в напряжении до самого конца, хватало. Можно вспомнить, например, как ЦСКА и «Локомотив-Кубань» в первый же день выдали шоу, исход которого решился только в овертайме (в пользу краснодарцев). Или то, как действующий чемпион лиги УНИКС выбыл из борьбы за награды уже в первом матче, уступив «Нижнему Новгороду». Или то, как «Зенит» бодался с «Бешикташем», а тот же «Локомотив-Кубань», выдав провальное начало в противостоянии с «Фенербахче», потом просто разбил стамбульцев.

На таком фоне было бы очень обидно, если б финал, в который пробились «Локомотив-Кубань» и «Зенит», скажем так, не получился бы. Но, признаться, с первых же минут после начала игры стало понятно, что разочаровываться 4,7 тыс. зрителей собравшимся на ВТБ Арене (это официальные данные лиги на момент начала игры — в реальности позже на трибуны подтянулось еще почти столько же людей) не придется. Даже когда «Зенит» сразу же ушел в отрыв (у петербуржцев словно по плану друг за другом включались Трент Фрэйзер, Боян Дублевич, Томас Эртель) обеспечив себе фору в 14 очков, чувствовалось, что это все сугубо временное явление и «Локомотив-Кубань» догонит. Команда Александра Секулича не просто так в прошлом сезоне дошла до финала play-off, не раз и не два показывая, что догонять и перегонять она умеет. И это у краснодарцев получалось и в матче против «Зенита». А ведь команда Хави Паскуля на этом турнире показала лучшую защиту. Тем не менее, и Александр Щербенев, и Окаро Уайт, и Владислав Емченко, и Антон Квитковских трудно, но упорно искали и находили пути к кольцу соперника. В итоге игра походила на какие-то гонки, в которых «Зенит» убегал от «Локомотива», но никак не мог толком убежать. Даже несмотря на то, что оснащена команда, по крайней мере, на бумаге, наверное, лучше всех в лиге. А на последней минуте, когда игроки «Зенита», похоже, запутались в собственной тактической задумке — Томас Эртель так авантюрно отпасовал через половину площадки, что мяч достался сопернику,— «Локомотив-Кубань» соперника все-таки догнал. Быстрая атака после перехвата завершилась трехочковым попаданием Уайта и счет стал 83:83 за 10 секунд до сирены.

«Зенит» ответил грамотно — Курич, который впоследствии получил приз MVP турнира, и момент для броска нашел, и под фол подставиться успел. С игры он не попал, зато оба штрафных реализовал. На ответ у краснодарцев оставались считаные секунды, Щербенев бросился под кольцо, бросил, но тут мяч словно мухобойкой прибил Адриен Моерман. И это был чемпионский блокшот. «Зенит» победил со счетом 85:83 и еще на год оставил Суперкубок у себя.

Арнольд Кабанов