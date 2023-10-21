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Коммерсантъ FM
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Туристам рекомендовали воздержаться

Как операторы компенсируют отмененные поездки на Ближний Восток

В Правительстве рекомендовали туроператорам приостановить продажу путевок в Израиль и еще несколько стран Ближнего Востока. Речь идет о поездках в Ливию, Иорданию и Палестину, говорится в сообщении Минэкономразвития. В ведомстве уточнили, что россиянам следует воздержаться от визитов в эти государства до нормализации обстановки в регионе.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Те, кто уже забронировал туры, могут потребовать полной компенсации за отмену поездки, сообщил “Ъ FM” вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«7 октября мы получили рекомендации Минэкономразвития о временной приостановке продажи туров в Израиль, и 15 октября все организованные российские туристы вернулись на регулярных рейсах. Новые путешествия временно не предлагаются. Новые предупреждения больше касаются Ливана. С этой страной нет регулярного авиасообщения, и организованных туристов мы туда не отправляем. Конечно, в этой стране есть граждане России, совершавшие частные поездки, самостоятельные путешественники. В этой ситуации нужно воспользоваться транзитными рейсами, так как прямого воздушного сообщения нет.

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Иордания была популярной, но из-за сложных логистических условий в данный момент это тоже направление индивидуального неорганизованного туризма. Те туристы, которые забронировали, например, туры в Иорданию, в соответствии с распоряжением Минэкономразвития могут подать заявление на аннуляцию и возврат денежных средств или пересмотр на другое направление.

На какую компенсацию могут рассчитывать российские туристы? Так как есть угроза безопасности в досудебном или судебном порядке можно получить 100-процентную компенсацию. Как правило, компании идут навстречу. Из этих трех направлений небольшие объемы продаж были только по Израилю. В этой стране находилось на момент рекомендаций не более 100 организованных туристов. Средний чек без авиаперелета на человека составлял $1 тыс., а перелет стоил 60 тыс. руб. или 100 тыс. руб. Это значительно дороже, чем другие направления».

На туры в страны, куда Минэкономразвития рекомендовало воздержаться от поездок, в последнее время приходилось менее 1% от выездного туризма, отмечают опрошенные “Ъ FM” представители туриндустрии. Количество путешественников на этих направлениях не превышало 100 тыс. в год.

Из-за текущей обстановки снизился интерес на туры в более популярные, соседние страны региона, говорит руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр:

«Мы отменили туры уже в начале войны на Ближнем Востоке в целях безопасности. Также наблюдаем резкое снижение спроса на поездки в Египет. То есть люди в целом опасаются ехать, несмотря на то, что Хургада, Шарм-эш-Шейх находятся в 500 км от горячей зоны. В том числе в начале войны люди перестали интересоваться экскурсионной Турцией, потому что опасались, что Турция ввяжется в эту историю.

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Насколько большой турпоток в Израиль, Ливан, Иорданию? Там сейчас очень мало организованных туристов, больше самостоятельных. Поэтому мы не можем адекватно посчитать их реальное количество в Израиле. Что касается Иордании, Ливана, да, эти страны пользовались интересом, но не настолько масштабно как Израиль».

В 2022 году Израиль посетили 160 тыс. российских туристов. Чаще всего в страну приезжали граждане из США, Франции и Великобритании. После пандемии коронавируса Израиль не смог восстановить турпорок. Показатели прошлого года оказались вдвое ниже уровня 2019-го.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

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