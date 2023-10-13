Туристы сделали выбор

Россияне выбрали для новогоднего отдыха такие страны, как Таиланд, Арабские Эмираты и Египет. За рубеж на январские выходные планируют поехать 15% респондентов, показал опрос аналитиков сервиса «ЮКасса», туроператора Anex и площадки «Суточно.ру». Кроме того, в списке популярных направлений оказались Шри-Ланка и Турция. Собеседники “Ъ FM” также сообщили, что россияне бронируют путевки на Кубу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

По сравнению с прошлым годом цены выросли на 10-40%, рассказала директор по продвижению группы компаний «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко: «Объем бронирования туров с заездами накануне главной ночи года и в период январских каникул к текущей дате уже почти на 90% превышает прошлогодние показатели. Существенную активизацию спроса на отдых в новогодний период в компании стали фиксировать только около двух недель назад.

До этого бронирования шли, но их характер был скорее единичным. Средний чек на наиболее популярных направлениях сильно отличается. На отдых в Таиланде клиенты в среднем тратят 440 тыс. руб., практически столько же на Шри-Ланке. В ОАЭ — 390 тыс. руб., в Египте — 250 тыс. руб. Самым бюджетным направлением из заграничных традиционно остается Турция со средним чеком 160 тыс. руб.»

До конца ноября стоимость зарубежных путевок может еще повыситься, говорит генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян: «Часть россиян до первого понижения курса, которое произошло после появления указа президента о продаже валютной выручки, действительно старались зафиксировать цены в рублях, поэтому период раннего бронирования уже начался. Ценник варьируется сильно, сейчас он находится на умеренно средних значениях.

Стоимость отдыха на новогодние даты будет начинаться где-то от 250 тыс. руб.

Это практически все направления, за исключением люксовых островных. Если говорить о динамике роста цены, скорее всего, до ноября она еще увеличится, и мы увидим подорожание на 15-25%. А в декабре, ближе к середине, вполне возможно появление отдельных горящих предложений.

При этом популярные у туристов объекты размещения и временные рамки перелетов, которые пока доступны практически в любом варианте, скорее всего, закончатся. Средний чек на премиальных направлениях, таких как Мальдивы и Сейшелы, где-то от 500-600 тыс. руб. на неделю. Он может быть и выше. Не стоит забывать, что в среднем размещение на Мальдивах обходится в районе $1 тыс. в сутки».

Около половины респондентов планируют в новогодние праздники путешествовать по регионам России. Средняя стоимость аренды жилья на январские выходные выросла на 15% за год и превысила 6 тыс. руб. в сутки.

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Елена Иванова