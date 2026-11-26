25 ноября в правительстве анонсировали инициативу по введению в оборот земельных участков, которые можно будет получить в собственность бесплатно при условии строительства и регистрации на них жилья в течение трех лет. По данным аналитиков «Метриум», в Москве в самом бюджетном сегменте жилья квадратный метр за пять лет подорожал с 259 тыс. руб. до 442 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры площадью 50 кв. м в массовых новостройках за это время выросла с 13 млн до почти 22 млн руб.