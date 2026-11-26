Сотки не прижились
Найдется ли спрос на бесплатную землю под строительство жилья
При покупке или строительстве жилья россияне выбирают районы с развитой дорожной сетью, инфраструктурой и коммуникациями — а такие земли уже находятся в частной собственности. Так что бесплатные участки под частные дома в Подмосковье могут оказаться невостребованными, отмечают эксперты, опрошенные “Ъ FM”.
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25 ноября в правительстве анонсировали инициативу по введению в оборот земельных участков, которые можно будет получить в собственность бесплатно при условии строительства и регистрации на них жилья в течение трех лет. По данным аналитиков «Метриум», в Москве в самом бюджетном сегменте жилья квадратный метр за пять лет подорожал с 259 тыс. руб. до 442 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры площадью 50 кв. м в массовых новостройках за это время выросла с 13 млн до почти 22 млн руб.
При строительстве частного каркасного дома в Подмосковье квадратный метр будет стоить около 120 тыс. руб., а подготовка к строительству, при условии что участок не нужно выравнивать или осушать, обойдется в 1,5–2 млн руб., отмечает представитель компании «ДжАодОм» Сергей Шевченко:
«На участке нужно организовать коммуникации — это вода, канализация и электричество, а также локальное очистное сооружение. Для этого требуется бюджет порядка 300 тыс. руб. Чтобы установить скважину и обустроить ее в Московской области, нужно от 300 до 800 тыс. руб. Фундамент под средний дом обойдется примерно в 600 тыс. руб. Протянуть кабель с электричеством обойдется в 50 тыс. руб. Поставить распределительный щит — 150 тыс. руб. Сделать все это можно в короткий срок, до полугода».
По данным риелторов, в Подмосковье самый значительный разброс стоимости участков среди российских регионов. Сотка может стоить от 20 тыс. руб. до 30 млн руб.
На Новорижском шоссе в одной локации цены на землю могут отличаться в четыре-пять раз в зависимости от инфраструктуры. Вряд ли будет много желающих строить дом в чистом поле, где земля и так стоит очень дешево, считает директор компании по загородной недвижимости «ЛАЙФ» Сергей Колосницын:
«Мы говорим о федеральной или муниципальной земле, не организованной в коттеджные поселки или некие выделенные наделы. На ней требуется строительство какой-то инфраструктуры и установление охраны. Существуют агентства наподобие "Моего гектара", которые предлагают достаточно недорогую землю для строительства резиденций, сельскохозяйственных, колхозных, фермерских поместий. Но это не так сильно востребовано. Все-таки для людей важна социальная среда, в которой они будут жить, а не некая площадь, на которой они могут что-то сделать».
В инициативе правительства пока не обозначены ни территориальные ограничения, ни условия по максимальной площади участков, но вопросы есть и к основному требованию — построить и зарегистрировать дом в течение трех лет, отмечает руководитель практики «Споры и банкротства» юридической фирмы «ЗЕНИТ» Екатерина Подосенова:
«Возможно, если у гражданина не будет хватать денежных средств, будет возбуждаться процедура банкротства с реализацией того недостроя, который есть».
Когда землю для реализации программы определят, на высоколиквидные участки могут претендовать сразу несколько человек, и сделать прозрачный конкурс будет сложно, отмечает адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов России Майя Шевцова:
«Такие земли существуют практически во всех регионах России. Более того, в Подмосковье уже действуют электронные сервисы поиска свободных земель и предварительного согласования их предоставления. Однако сам факт наличия свободной территории еще не означает, что на ней можно построить жилой дом. Самый большой вопрос, который возникает применительно к экономически привлекательным регионам, таким как Московская область: каким образом будут распределяться участки, если на один участок претендуют уже несколько граждан?»
Спрос на новое жилье в Москве по итогам десяти месяцев 2026 года сократился на треть. По количеству проданных квартир столица примерно сравнялась с числом зарегистрированных новых домов в Подмосковье.