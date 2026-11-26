Песков ответил на призыв Еврокомиссии к энергоперемирию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, потребовавшей от России согласиться на энергетическое перемирие на Украине. Представитель Кремля ответил, что «Россия ничего не должна». Он отметил, что страна должна обеспечивать свои национальные интересы.
«И, конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредников или на роль участников переговоров в урегулировании очень сложно. Это лишний раз доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь как-то мирному процессу»,— сказал господин Песков журналисту Павлу Зарубину.
Глава ЕК накануне заявила, что Евросоюз «увидел новый импульс» в процессе урегулирования российско-украинского конфликта и готов участвовать в следующем раунде переговоров. Госпожа фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия для этого должна согласиться «на зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры и на перемирие». Помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что решение об участии европейских представителей в переговорах пока не принято.