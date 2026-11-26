Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, потребовавшей от России согласиться на энергетическое перемирие на Украине. Представитель Кремля ответил, что «Россия ничего не должна». Он отметил, что страна должна обеспечивать свои национальные интересы.