Журналиста уже привлекали к административной ответственности по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности зарубежной неправительственной организации). Несмотря на это, обращает внимание прокуратура, он продолжал сотрудничать с телеканалом, зная, что его деятельность признана нежелательной в России.