Против ведущего «Дождя»* возбудили дело об участии в нежелательной организации
Уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации возбудили против ведущего телеканала «Дождь»* (объявлен иноагентом и нежелательной организацией) Михаила Шевелева по итогам проверки прокуратуры Центрального административного округа Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ч. 1 ст. 284.1 УК журналисту грозит до четырех лет лишения свободы. Расследование дела будет контролировать Чертановская межрайонная прокуратура.
Журналиста уже привлекали к административной ответственности по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности зарубежной неправительственной организации). Несмотря на это, обращает внимание прокуратура, он продолжал сотрудничать с телеканалом, зная, что его деятельность признана нежелательной в России.
Михаил Шевелев ведет утренние и дневные выпуски новостей на «Дожде» (объявлен иноагентом и нежелательной организацией). Родился в семье журналиста и писателя Михаила Шевелева (объявлен иноагентом).
* Объявлен иноагентом и нежелательной организацией в России