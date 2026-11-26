Во время их отношений команда Джея Пури распределяла новейшие чипы между клиентами Nvidia. По словам сотрудников обеих компаний, Сенли Чен участвовала во встречах с Nvidia и добивалась поставок для заказчиков Super Micro. Сама компания заявила, что госпожа Чен не отвечала за закупки ее графических процессоров Nvidia.