WSJ узнала о романе топ-менеджеров Nvidia и связанной с Китаем Super Micro
Бывший руководитель глобальных продаж Nvidia Джей Пури несколько лет встречался с Сенли Чен, занимавшей пост директора по развитию Super Micro Computer. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на их нынешних и бывших коллег. Согласно документам, 7 марта пара поженилась в Калифорнии.
Во время их отношений команда Джея Пури распределяла новейшие чипы между клиентами Nvidia. По словам сотрудников обеих компаний, Сенли Чен участвовала во встречах с Nvidia и добивалась поставок для заказчиков Super Micro. Сама компания заявила, что госпожа Чен не отвечала за закупки ее графических процессоров Nvidia.
В марте сооснователя Super Micro и еще двух человек обвинили в контрабанде серверов с чипами Nvidia в Китай минимум на $510 млн. Компания и сама Сенли Чен обвиняемыми не стали. Super Micro назвала себя жертвой мошеннической схемы.
Сенли Чен отвергла связь личной жизни с работой. «Мне никогда не приходилось полагаться на личные отношения ради профессиональной выгоды»,— рассказала она WSJ. Она также заверила, что не участвовала в выборе и закупке чипов. Nvidia и Джей Пури на запросы газеты не ответили.
12 ноября с поста гендиректора Nvidia уволили Дженсена Хуанга. Он возглавлял компанию 33 года. Увольнение произошло после того, как The New York Times и другие американские СМИ сообщили о его внебрачной связи с Элис Хуанг (однофамилица) — предполагаемой китайской шпионкой. По данным изданий, спецслужбы США подозревают, что она помогла Китаю заполучить микрочипы для искусственного интеллекта. Сам миллиардер признался в изменах и извинился перед семьей и сотрудниками. Через 11 дней его восстановили в должности. Источники Bloomberg допустили, что на совет директоров оказал давление президент США Дональд Трамп.