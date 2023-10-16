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Коммерсантъ FM
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Таиланд разрешает задержаться

Как увеличение срока пребывания в стране скажется на стоимости путевок

Таиланд увеличил безвизовый въезд для россиян до 90 дней. Послабление будет действовать с 1 ноября по 30 апреля, сообщает издание Bangkok Biznews со ссылкой на заявление премьер-министра. По мнению чиновника, этот шаг простимулирует туристический поток в Таиланд. Он добавил, что Россия — холодная страна — и гражданам недостаточно одного месяца на море.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Отразится ли это на стоимости путевок? Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян считает, что в предстоящем зимнем сезоне цены на отдых в Таиланде вырастут, во многом из-за китайских туристов:

«Впервые за три года на тайский рынок возвращаются китайские туристы. Китай должен отправить больше 10 млн человек в следующем году. Россиян приедет от силы 1,7 млн. Соответственно, отельеры, понимая, что сейчас приедут туристы из КНР, резко поднимают цены, к сожалению, и для россиян.

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То, что срок нахождения в стране увеличился с 30 дней до 90 дней, замечательно, но многим россиянам даже неделя в Таиланде становится не по карману. Во-первых, подорожали авиабилеты. Перелет туда-обратно обойдется в 70-80 тыс. руб., а зачастую его стоимость превышает 100 тыс. руб. Семье из четырех человек придется потратить на билеты больше 300 тыс. руб., а то и 400 тыс. руб.

Соответственно, и отели подорожали по сравнению с 2022-м минимум на 50%. Тот отель, который еще в прошлом году, в это время стоил $100 в сутки, сейчас обходится в $150. Плюс, резкая девальвация рубля, то есть и в долларах цены выросли на 50%, причем везде, — и на Пхукете, и на Самуи, и на Пхипхи, и в Патайе. Нет сейчас курорта в Таиланде, куда бы не поехали китайские туристы.

Рост запросов на Таиланд превышает прошлый год на 20%. Но это связано с тем, что там находится единственное по-настоящему теплое море, которое доступно россиянам в зимний период, потому что ни Объединенные Арабские Эмираты, ни Египет не могут предоставить такие комфортные условия. Куба может соперничать с Таиландом. Но на Кубу улететь можно только из Москвы и Санкт-Петербурга, третьего города не будет в этом сезоне».

В 2022-м в Таиланде побывало около 1,3 млн россиян, заявили в Альянсе туристических агентств. В 2023 году показатель может вырасти примерно до 1,5 млн человек. Как полагают представители индустрии, мера властей Таиланда затронет в первую очередь жителей России, которые едут на зимовку. Около 90% граждан бронируют туры не более чем на 12 дней, подчеркивают эксперты. По их мнению, в этом году срок пребывания может сократиться до 10 суток.

Это связано с подорожанием путевок. В прошлом году тур на двоих обходился в среднем 200 тыс. руб. Сейчас его стоимость выросла минимум до 300 тыс. руб. Арендное жилье также подорожает, полагает главный редактор портала для поиска недвижимости за рубежом Prian.ru Филипп Березин:

«Все сильно зависит от конкретных дат, потому что октябрь, ноябрь и первая половина декабря — это одна история. Новогодние праздники, январь — совсем другие цены, они могут различаться в три-пять раз. Безусловно, есть предложения вдали от моря за €20-30 в сутки, но это простейшие апартаменты.

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В горячий сезон цена увеличивается до €40-45. Если мы говорим про виллу, то в средний сезон цена может быть $100-150, а на новогодние праздники — и $400, и $500. Вообще, диапазон очень широк. Патайя будет на 25-30% дешевле, чем Пхукет, где цены, пожалуй, самые высокие. В эксклюзивных проектах они могут составлять четырехзначные суммы в сутки.

Таиланд — направление, которое будет пользоваться особым спросом у российских туристов. Только активность россиян несильно повлияет на цену. И так этот сезон, по сравнению с прошлым, я уж не говорю о короновирусных сезонах, будет в Таиланде весьма и весьма активным. Арендодатели к этому подготовились, цены они будут увеличивать вне зависимости от интереса приезжающих из России».

Как заявили в Российском союзе туриндустрии, за год путевки из России за границу подорожали на 40%. По словам экспертов, это связано с ослаблением рубля. Из-за роста цен граждане вынуждены брать туры в кредит, сокращать длину поездки и выбирать более дешевые варианты размещения.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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