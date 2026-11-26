Песков оценил готовность представителей ЕС приехать в Москву на переговоры
Представители Евросоюза отзываются на предложение России приехать в Москву, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «ясности это не вносит».
Ведущий ВГТРК Павел Зарубин попросил представителя Кремля оценить вчерашнее заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия должна согласиться на зимнее энергоперемирие и перемирие в Черном море. «Россия ничего не должна, Россия должна обеспечить свои национальные интересы»,— ответил господин Песков. По его словам, это лишний раз доказывает опасения о том, смогут ли европейцы «занять конструктивную позицию».
Накануне госпожа фон дер Ляйен анонсировала участие «сильной команды» ЕС в следующем раунде переговоров. Состав делегации она не раскрыла. Договоренности о визите представителей Евросоюза в Москву пока нет, указывал помощник президента Юрий Ушаков.