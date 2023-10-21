Германия выделит еще €200 млн на восстановление Украины

Правительство Германии дополнительно направит €200 млн на восстановление Украины, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники. По их данным, помощь анонсировал статс-секретарь в Министерстве по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Йохен Фласбарт во время визита в Киев. Деньги планируется направить на восстановление городской инфраструктуры, системы снабжения питьевой водой, на здравоохранение и образовательные проекты, передает ТАСС.

С февраля 2022 года объем помощи Украине со стороны Германии составил около €23 млрд. Германия также направила Украине 18 танков Leopard 2. Киев попросил у Берлина увеличить число поставляемых танков. Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что хочет избежать использования западного оружия для ударов по территории РФ. Он обещал поддерживать Украину, пока не прекратятся боевые действия, но сколько они могут продлиться, господин Шольц прогнозировать не стал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер