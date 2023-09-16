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Коммерсантъ FM
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Шольц не стал прогнозировать, сколько продлятся военные действия на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину, пока не прекратятся боевые действия. Сколько они могут продлиться, господин Шольц прогнозировать не стал.

«Пока длится эта война, мы будем поддерживать Украину, мы к этому готовы. Как долго продлится война, не может сказать, пожалуй, никто. Но украинцы могут быть уверены в нашей поддержке»,— сказал канцлер в интервью Welt (цитата по ТАСС).

Олаф Шольц не стал подробно обсуждать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые Киев просит у Берлина. «Как канцлер я несу ответственность за то, чтобы мы не принимали неверных решений, которые имели бы фатальные последствия»,— отметил он.

Общий объем помощи Украине со стороны Германии за последние полтора года достиг около €22 млрд. Глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что невозможно быстро предоставить Украине ракеты Taurus. При этом госпожа Бербок призывала к поставкам Украине ракет для преодоления минных полей. Канцлер ФРГ подчеркивал, что хочет избежать использования западного оружия для ударов по территории РФ.

Лаура Кеффер

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