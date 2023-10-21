Что происходит после ввода войск России на Украину. День 605-й

Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету санкций против России, узнал Bloomberg. США и Евросоюз по итогам саммита в Вашингтоне договорились изучить возможность направления доходов от российских замороженных активов Киеву. Власти Крыма хотят выручить 1 млрд руб. от продажи активов украинских олигархов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».





10:47. США и Евросоюз по итогам саммита в Вашингтоне договорились изучить возможность направления доходов от российских замороженных активов Киеву. Теме российско-украинского конфликта посвящено 6 абзацев из 34 в совместном заявлении Вашингтона и Брюсселя.

10:46. Литва предложила включить в 12-й пакет санкций Евросоюза запрет на поставки в Россию радиаторов центрального отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц. Об этом сообщил EUobserver со ссылкой на документ.

10:46. Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету санкций против России, сообщили источники Bloomberg. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений.

10:44. В Вооруженных силах РФ обсуждается возможность создания отдельных подразделений с ударными небольшими беспилотными летательными аппаратами, сообщил источник «РИА Новости». Как отмечает госагентство, сейчас квадрокоптеры часто применяются военными стихийно.

10:44. Общий долг на украинском рынке электроэнергии достиг 60 млрд гривен (больше $1,6 млрд), сообщил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Компания заявила, что из-за этого не может полностью рассчитываться по своим обязательствам.

10:43. Власти Крыма намерены до конца года продать национализированные активы украинских бизнесменов, сообщил в Telegram глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, в результате в бюджет поступит более 1 млрд руб.