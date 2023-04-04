Литва предложила ЕС ввести санкции против «Росатома»

Власти Литвы предложили Евросоюзу ввести санкции в отношении российского госкорпорации «Росатом», но предусмотреть в них исключение для Венгрии. Кроме того, Вильнюс предлагает дать европейским государствам возможность поэтапно расторгать действующие контракты с «Росатомом».

«Новое предложение Литвы о санкциях в отношения "Росатома" включает исключения для Венгрии и двухлетний период для поэтапного расторжения существующих контрактов»,— сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. При этом предлагается запретить в ЕС новые проекты с участием «Росатома». Когда введение санкций в отношении госкорпорации будет обсуждаться на уровне Евросоюза, не уточняется.

Из-за российской военной операции на Украине Евросоюз начал постепенно отказываться от проектов «Росатома». 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 200 юрлиц из России, в том числе предприятий «Росатома».

В феврале Европарламент принял резолюцию, в которой призвал изгнать из Евросоюза «Росатом» и отказаться от импорта урана из России. Украина призывала европейских лидеров ввести санкции против российской госкорпорации еще в 2022 году. Несколько раз в ходе консультаций в ЕС Венгрия блокировала решение о введение санкций в отношении «Росатома».

Александр Кислов