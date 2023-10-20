Пять стран попросили провести сессию Генассамблеи ООН по ситуации в секторе Газа
Пять государств выступили с запросом о проведении специальной сессии Генассамблеи (ГА) ООН по ситуации в секторе Газа и урегулированию палестино-израильского конфликта. По данным представителя председателя ГА ООН Моники Грейли, заседание запрошено в связи с тем, что на Совбезе ООН не удалось принять ни одну из резолюций по этой теме. Страны, направившие запросы, она не назвала.
«Получено два письма, в которых содержались призывы более чем одной страны о созыве заседания. В первом письме содержался призыв трех стран о проведении заседания, во втором письме содержался аналогичный призыв еще двух государств. Эти письма не появились из ниоткуда, они были направлены после того, как в Совбезе было применено право вето. Поэтому мы понимаем, что вето — важная составляющая решения стран направить запрос»,— сообщила она в ходе брифинга (цитата по ТАСС).
По словам госпожи Грейли, с большой вероятностью запросы на проведение заседания Генассамблеи будут одобрены. На данный момент возможная дата проведения заседания еще не определена, подчеркнула она. Государства, которые настаивают на обсуждении ситуации в секторе Газа на уровне ООН, Моника Грейли раскрывать не стала.
18 октября США на заседании Совета Безопасности ООН наложили вето на проект резолюции Бразилии, призывающей Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. До этого российская резолюция по ситуации в секторе Газа, которая предусматривала немедленное прекращение огня между воюющими сторонами без каких-либо условий, также была отклонена большинством членов Совбеза ООН.
Полномасштабные боевые действия между Израилем и палестинским исламским движением «Хамас» продолжаются с 7 октября. Согласно последним данным, в секторе Газа погибли более 4,1 тыс. человек, в Израиле — больше 1,4 тыс. Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант сказал военным, что в скором времени будет отдан приказ о начале наземной операции армии страны в секторе Газа. Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале наступления принято.
Подробнее о развитии конфликта — в материале «Газа близко, Газа далеко».