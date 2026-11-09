Пентагон объявил о завершении эпохи субсидирования обороны Европы со стороны США

По словам господина Хегсета, решение было принято согласно внешнеполитической концепции президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» и стратегии обороны на 2026 год. «Были пересмотрены установки, определявшие американскую государственную политику на протяжении 80 лет. Например, мы пересматриваем наши отношения с Европой, завершаем эпоху субсидирования обороны»,— заявил господин Хегсет.