Пентагон объявил о завершении эпохи субсидирования обороны Европы со стороны США
США завершают эпоху, когда они субсидировали оборону европейских стран, заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления в Военно-морском колледже США в Ньюпорте. Он потребовал от союзников справедливого распределения оборонного бремени.
По словам господина Хегсета, решение было принято согласно внешнеполитической концепции президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» и стратегии обороны на 2026 год. «Были пересмотрены установки, определявшие американскую государственную политику на протяжении 80 лет. Например, мы пересматриваем наши отношения с Европой, завершаем эпоху субсидирования обороны»,— заявил господин Хегсет.
В начале февраля 2025 года Дональд Трамп сообщил, что общая сумма помощи США Украине составила почти $300 млрд, в то время как их союзники по НАТО «вложили на $200 млрд меньше». Позднее эта сумма увеличилась до $350 млрд. Летом этого года он призвал европейские страны компенсировать США эти расходы. Reuters со ссылкой на источники писал, что администрация президента США потребовала от европейских стран до 2027 года взять на себя большую часть обязательств по оборонным расходам НАТО.