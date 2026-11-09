Al Arabiya: США и Иран близки к сделке о снижении уровня обогащения урана
Вашингтон и Тегеран, вероятно, заключат предварительное соглашение о снижении уровня обогащения урана, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник. По информации телеканала, в случае достижения более крупной сделки США готовы разморозить от $6 млрд до $9 млрд иранских активов.
Как сообщили собеседники Al Arabiya, США разрешили Ирану обогащение урана на уровне 3,67%. Тегеран согласился на условия Вашингтона. Соединенные Штаты также требуют понизить степень обогащения иранского урана, обогащенного до 60%. Для обсуждения этого вопроса стороны допускают привлечение третьей страны.
Вашингтон и Тегеран также готовы обсудить возвращение в Иран инспекторов МАГАТЭ, добавили источники телеканала. Число сотрудников Международного агентства по атомной энергии, которые могут вернуться в Иран, пока не известно.
Собеседники Al Arabiya указали, что при посредничестве Катара и Пакистана между США и Ираном начался «серьезный переговорный процесс». Возможная более крупная сделка подразумевает разморозку части иранских активов, открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады с Ирана.