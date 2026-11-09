Al Arabiya: США и Иран близки к сделке о снижении уровня обогащения урана

Вашингтон и Тегеран, вероятно, заключат предварительное соглашение о снижении уровня обогащения урана, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник. По информации телеканала, в случае достижения более крупной сделки США готовы разморозить от $6 млрд до $9 млрд иранских активов.