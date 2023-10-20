Петербургский арбитраж запретил Carlsberg расторгать соглашения с «Балтикой»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство российской пивоваренной компании «Балтика» к датской группе компаний Carlsberg Breweries A/S о принятии обеспечительных мер. Согласно решению суда, датская компания не сможет расторгнуть лицензионные соглашения с «Балтикой» как минимум до завершения рассмотрения дела по существу.

Судья Полина Рагузина постановила, что Роспатенту (ведомство привлечено к делу как третье лицо) до завершения разбирательства запрещено регистрировать любые изменения в спорных лицензионных договорах, касающихся брендов Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. Как отмечается в определении о наложении обеспечительных мер, запрет «направлен на защиту производства, сохранение имущества и защищает истца от необоснованного, в случае признания такового, прекращения прав на товарные знаки в результате любых недобросовестных действий».

Следующее заседание по делу запланировано на 15 ноября. В своем иске «Балтика» оспаривает законность одностороннего отказа Carlsberg Breweries A/S от рамочного соглашения о поставках и лицензиях, которое давало право российской компании выпускать продукцию под международными и региональными брендами датского холдинга.

3 октября компания Carlsberg сообщила, что прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией «Балтика». Она назвала этот шаг ответом на указ президента Владимира Путина, предусматривающий «фактическую национализацию» российских активов Carlsberg.

16 июля господин Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных компаний в «Балтике» переходят во временное владение Росимущества. На тот момент 98,56% принадлежало Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская «дочка» Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% — Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg). Тогда же под контроль государства перешли и доли французской компании Danone.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Carlsberg выливает "Балтику"».

Александр Кислов