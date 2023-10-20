Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербургский арбитраж запретил Carlsberg расторгать соглашения с «Балтикой»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство российской пивоваренной компании «Балтика» к датской группе компаний Carlsberg Breweries A/S о принятии обеспечительных мер. Согласно решению суда, датская компания не сможет расторгнуть лицензионные соглашения с «Балтикой» как минимум до завершения рассмотрения дела по существу.

Судья Полина Рагузина постановила, что Роспатенту (ведомство привлечено к делу как третье лицо) до завершения разбирательства запрещено регистрировать любые изменения в спорных лицензионных договорах, касающихся брендов Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. Как отмечается в определении о наложении обеспечительных мер, запрет «направлен на защиту производства, сохранение имущества и защищает истца от необоснованного, в случае признания такового, прекращения прав на товарные знаки в результате любых недобросовестных действий».

Следующее заседание по делу запланировано на 15 ноября. В своем иске «Балтика» оспаривает законность одностороннего отказа Carlsberg Breweries A/S от рамочного соглашения о поставках и лицензиях, которое давало право российской компании выпускать продукцию под международными и региональными брендами датского холдинга.

3 октября компания Carlsberg сообщила, что прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией «Балтика». Она назвала этот шаг ответом на указ президента Владимира Путина, предусматривающий «фактическую национализацию» российских активов Carlsberg.

16 июля господин Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных компаний в «Балтике» переходят во временное владение Росимущества. На тот момент 98,56% принадлежало Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская «дочка» Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% — Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg). Тогда же под контроль государства перешли и доли французской компании Danone.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Carlsberg выливает "Балтику"».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...