Великая перебежчица

В возрасте 58 лет скончалась Анфиса Резцова — выдающаяся спортсменка с удивительной биографией. Она стала самой первой олимпийской чемпионкой по биатлону. Она стала самой первой, кому удалось взять золотые медали в двух видах, потому что до биатлона были лыжные гонки. Впрочем, в ее фантастической биографии нашлось место и для триумфального, несмотря на разные передряги, возвращения в них уже после богатой биатлонной карьеры.

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Фото: Игорь Уткин, Александр Яковлев / ТАСС Анфиса Резцова стала первой олимпийской чемпионкой по биатлону и первой, кому удалось взять золотые медали Игр в двух видах, потому что до биатлона были лыжные гонки

Фото: Игорь Уткин, Александр Яковлев / ТАСС

В последние годы Анфиса Резцова прекрасно освоилась в востребованной в сегодняшней спортивной публицистике роли эксперта. Такого эксперта, о котором мечтает любой автор,— говорящего неудобную для функционеров, и чужих, и своих, правду, не поклоняющегося политкорректности в подборе выражений и отказывающегося приукрашивать совсем неяркую действительность. Стилистика ее комментариев не оставляла сомнений насчет того, почему Резцова в отличие от многих титулованных сверстников так и не превратилась в успешную спортивную чиновницу: маскировать эмоции и факты она просто не умела.

Комментировала Резцова почти исключительно сколь популярный, столь и бедовый с точки зрения результатов вот уже чуть ли не полтора десятилетия российский биатлон.

И этот акцент заставлял иногда забывать, что родной для нее все-таки другой вид. В лыжные гонки владимирская девушка, тогда еще Анфиса Романова, пришла поздно — в пятом классе школы. Но быстро освоилась и к середине 1980-х была уже в основе советской сборной, что было грандиозным достижением. В этой основе рубились сплошь лидеры жанра во главе с легендой, четырехкратной олимпийской чемпионкой Раисой Сметаниной. Резцова добилась права поехать на Олимпиаду 1988 года в Калгари, ради нее решившись на аборт, а в Канаде ей, не такой знаменитой, как некоторые партнерши, зато наглой и уверенной в себе, доверили важнейший, заключительный этап эстафеты. И Резцова не подвела — советские лыжницы уверенно промаршировали к золоту. А их финишерка через несколько дней добавила к нему еще и персональное серебро в гонке на 20 км, уступив лишь Тамаре Тихоновой.

Дальше был лихой жизненный поворот: вторая беременность, рождение дочери и барьер, выставленный на пути в лыжную сборную, уже омолодившуюся и готовившуюся побеждать еще чаще, чем прежний вариант, с новыми героинями — Еленой Вяльбе, Ларисой Лазутиной. А не вписавшуюся в нее Резцову бросили в биатлон. Женский только-только включили в олимпийскую программу, и, естественно, спортивным властям распадающейся на части страны хотелось, чтобы в нем у нее было как можно больше разных интересных опций.

Впрочем, Анфиса Резцова поначалу не выглядела идеальной находкой для и так мощной команды. Статусные лыжницы и сейчас, устав от «профильного» вида, иногда берут в руки винтовку. Но нынешние методики позволяют сразу более или менее прилично научиться ею пользоваться. У Резцовой стрельба хронически не шла. А тогда она считалась ключевым биатлонным компонентом.

Анфиса Резцова сломала стереотип, поставив на никуда не девшуюся скорость. И она ее действительно выручала.

Тому, кто влюбился в биатлон в этом веке, невозможно, видимо, представить, как можно выиграть индивидуальную гонку, совершив семь промахов, то есть заработав семь штрафных минут. У Резцовой и такое получалось.

В 1992-м она поехала на Олимпиаду в Альбервиль как лидер команды — не советской, а СНГ. А перед ней, чтобы не терять козырь, выбила для себя разрешение тренироваться с мужчинами. И была права. Первой женской олимпийской гонкой был спринт. В нем Резцова поразила всех, пройдя на ноль стрельбу лежа, а на стойке сделала обычные для себя три промаха. Матерая немка Антье Мизерски, пробежав на штрафной круг меньше, все равно отстала от нее на 16 секунд. Олимпийские победы в двух зимних видах были беспрецедентным случаем. Повторение трюка Резцовой состоялось лишь в 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане: автором была переквалифицировавшаяся в сноубордистку чешская горнолыжница Эстер Ледецка.

В том же сезоне Анфиса Резцова первенствовала в общем зачете Кубка мира, через год завоевала второй подряд Большой хрустальный глобус, который современные российские биатлонистки едва ли видят и в самых сладких снах. А в 1994 году она отправилась на Олимпиаду в Лиллехаммер уже в форме сборной России. Индивидуальных наград в Норвегии Резцовой не досталось, но эстафетное золото она не упустила. Как и возможность со своим ершистым характером опять нарваться на дурацкую ссору со спортивными руководителями, из-за которой, по сути, под откос пошла ее биатлонная карьера.

При этом спортивная карьера после рождения второй дочери возобновилась там, где, казалось, Резцова уже никогда не объявится,— в лыжных гонках. Ее возвращение в могучую во второй половине 1990-х, временами казавшуюся буквально неуязвимой команду вышло триумфальным. Резцова пропустила Олимпиаду 1998 года в Нагано, но в 1999-м ее показатели оказались настолько хороши, что на чемпионат мира в Рамзау бывшую биатлонистку не взять не могли. А там было очередное престижное эстафетное золото, которое, правда, судя по всему, не переломило отношения ее обладательницы к биатлону. О том, что все же он остался для Анфисы Резцовой видом главным, можно судить и по ее специализации как эксперта, и по тому факту, что вид, в котором требуется и бежать, и стрелять, выбрали обе дочери спортсменки — Дарья и Кристина, нынче, пожалуй, больше остальных похожая на лучший шанс женской российской команды вернуть хотя бы подобие славных времен, открытых чудесным прорывом ее матери.

Алексей Доспехов