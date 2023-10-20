Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

19 октября умерла трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Ей было 58 лет. Бывший муж спортсменки Леонид Резцов сообщил, что она умерла в реанимации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анфиса Резцова в 2012 году

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Анфиса Резцова в 2012 году

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Как сообщил господин Резцов ТАСС, о смерти спортсменки стало известно только сегодня, 20 октября. «Все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались»,— рассказал он.

В марте Анфиса Резцова сообщила, что упала в обморок, после чего ее госпитализировали. Позднее сообщалось, что спортсменка перенесла сердечный приступ.

Смерть Резцовой прокомментировал журналист Дмитрий Губерниев. По его словам, ее спортивный путь —«феноменальная Книга грандиозных и больших побед».

В 1988 году Анфиса Резцова завоевала одну золотую олимпийскую медаль в лыжных гонках, а в 1992-м и 1994-м — две в биатлоне. Также она трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Резцова завершила спортивную карьеру в 2002 году. В 2011-м ее избрали на пост главы Федерации биатлона Московской области.

Лусине Баласян