Без лаборатории

Технологическая изюминка — направленное присоединение DARPin к поверхности наночастиц с помощью клик-химии и встраивания неприродных аминокислот, что отличает платформу от конкурирующих решений. На мышиных CD8+-Т-лимфоцитах in vitro уже продемонстрирована избирательная доставка мРНК и экспрессия репортерного белка; параллельно начата разработка второго адресного лиганда — Эксендина-4 — для нацеливания на β-клетки поджелудочной железы, что открывает перспективы при аутоиммунном сахарном диабете 1-го типа. Если платформа подтвердит работоспособность, в перспективе можно будет отказаться от сложных лабораторных манипуляций с клетками пациента и получить управляемый эффект, сопоставимый с CAR-T. Однако между мышиными клетками in vitro и применением у человека — иммуногенность при повторных введениях, уход от адресности в живом организме и масштабирование производства; к тому же временная экспрессия мРНК может потребовать повторного введения препарата. О реальной степени зрелости технологии и о том, сколько ей осталось до «доступного лекарства», «Ъ-Наука» поговорил со специалистом-исследователем направления «Медицинская биотехнология» Научного центра трансляционной медицины университета «Сириус» Анастасией Дахневич.