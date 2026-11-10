«Мир казаков для меня — это какая-то пропавшая Атлантида»

— Я до этого роман не читал, видел только сериал Урсуляка. И когда Евгений Витальевич Миронов предложил мне это на премьере «Десяти посещений моей возлюбленной», я был в шоке. Конечно, от таких вещей не отказываются. Я согласился и пошел читать — это было время восхищения абсолютного. Это величайший роман, гениальный. И пока я читал, казалось, что это поставить невозможно. Куда мы ввязались? Как это можно выразить? Было очень страшно перед этим объемом, смыслами. Но я понял, что нужно просто идти вперед и шаг за шагом решать каждую новую задачу. Почти три года я жил этой работой. Эта история очень в меня попадает еще и потому, что это похоже на мою семью, мой дом.