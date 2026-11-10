В Конгрессе потребовали от Хегсета объяснений из-за задержки выплат Украине
Группа конгрессменов США от обеих партий потребовала от главы Пентагона Пита Хегсета и директора Административно-бюджетного управления Рассела Воута объяснить, почему администрация задерживает выплату $400 млн на нужды безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба члена Палаты представителей Джима Косты.
Сумма выплат была согласована Конгрессом во время работы над законом о финансировании деятельности правительства на 2026 год. Средства были выделены на «Инициативу по содействию безопасности Украины». В плане Пентагона было указано, что администрация президента США Дональда Трампа отложила распределение этих средств до последних дней финансового года. График, по которому финансовая помощь будет выделяться, распланирован до 2029 года, отмечается в пресс-релизе.
Законодатели направили Питу Хегсету и Расселу Воуту письмо, в котором призвали ускорить темпы выплат Украине «особенно в преддверии очередной зимы» вооруженного конфликта с Россией. Среди прочего, они потребовали предоставить письменные объяснения, почему средства не были распределены до последних дней финансового года, составить подробный график поставок и объяснить, почему из пакета помощи были исключены ракеты-перехватчики для комплексов Patriot.
Летом в Конгрессе заявляли, что финансовая помощь Украине со стороны США сократилась при Дональде Трампе. Ее объем оказался ниже уровня 2022–2024 годов. В начале февраля 2025 года Дональд Трамп сообщил, что общая сумма помощи США Украине составила почти $300 млрд, в то время как их союзники по НАТО «вложили на $200 млрд меньше». Позднее эта сумма увеличилась до $350 млрд. По данным Financial Times, после победы на промежуточных выборах демократы намерены использовать бюджетные и парламентские рычаги, чтобы усилить военную помощь Украине.