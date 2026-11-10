В Конгрессе потребовали от Хегсета объяснений из-за задержки выплат Украине

Сумма выплат была согласована Конгрессом во время работы над законом о финансировании деятельности правительства на 2026 год. Средства были выделены на «Инициативу по содействию безопасности Украины». В плане Пентагона было указано, что администрация президента США Дональда Трампа отложила распределение этих средств до последних дней финансового года. График, по которому финансовая помощь будет выделяться, распланирован до 2029 года, отмечается в пресс-релизе.