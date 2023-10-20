Песков ответил на призыв президента Латвии закрыть Балтийское море для судов РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал президента Латвии Эдгарса Ринкевичса задуматься о том, что нужно будет сделать с Балтийским море после того, как выяснится, кто стоит за подрывом газопровода «Северный поток». Так представитель Кремля прокомментировал предложение господина Ринкевичса закрыть Балтийское море для российских судов, если будет доказана причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.

«У господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении "Северных потоков", что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?» — сказал ТАСС господин Песков.

По его словам, Россия «не имела и никогда не будет иметь никакого отношения» к инцидентам, подобным повреждению Balticconnector. Никаких объективных доказательств возможной причастности РФ к утечке из газопровода и прекращению его работы нет, подчеркнул представитель Кремля.

Сегодня, 20 октября, латвийский президент Эдгарс Ринкевичс предложил руководству НАТО рассмотреть возможность полного запрета на вход российских судов в Балтийское море, если подтвердится причастность России к повреждению Balticconnector. Также он считает, что силам НАТО необходимо усилить патрулирование акватории Балтийского моря, чтобы исключить возможность новых подобных инцидентов.

8 октября финские и эстонские операторы газопровода Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части провода и заявили, что это свидетельствует о вероятной утечке. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки. При этом финская полиция считает приоритетной версией причастность к повреждению газопровода китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Зацепило».

Александр Кислов