Почта итальянского премьера Джорджи Мелони подверглась кибератаке
Электронная почта премьер-министра Италии Джорджи Мелони оказалась одной из целей масштабной кибератаки на ИТ-системы Палаты депутатов, произошедшей в последние дни. Об этом сообщает Internazionale со ссылкой на источник в нижней палате парламента страны. Пострадал ее парламентский адрес электронной почты, в то время как рабочая почта для правительственной коммуникации затронута не была.
Масштаб утечки не уточняется, однако отмечается, что чрезвычайной ситуации в сфере безопасности нет. По словам источника, атака также затронула других депутатов палаты и ряд учреждений.