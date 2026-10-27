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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомКибербезопасность

Почта итальянского премьера Джорджи Мелони подверглась кибератаке

Электронная почта премьер-министра Италии Джорджи Мелони оказалась одной из целей масштабной кибератаки на ИТ-системы Палаты депутатов, произошедшей в последние дни. Об этом сообщает Internazionale со ссылкой на источник в нижней палате парламента страны. Пострадал ее парламентский адрес электронной почты, в то время как рабочая почта для правительственной коммуникации затронута не была.
Масштаб утечки не уточняется, однако отмечается, что чрезвычайной ситуации в сфере безопасности нет. По словам источника, атака также затронула других депутатов палаты и ряд учреждений.
Италия
Кибербезопасность
Европа

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор