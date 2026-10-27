Гарри Кейн не промахнулся мимо «Золотого мяча»
Английского центрфорварда признали лучшим игроком мира
Обладателем «Золотого мяча», главного в футболе индивидуального трофея, стал форвард Гарри Кейн. А его признание выглядит миксом из самых разных вовремя сошедшихся ингредиентов. В нем и отсутствие безупречных конкурентов, и феноменальная результативность в матчах за «Баварию» и сборную Англии, и наверняка чувство, что пора бы наградить не теряющего тонус 33-летнего ветерана, никогда прежде к «Золотому мячу» не приближавшегося, хотя бы за беспрецедентную преданность игре.
После прошедшей в ночь с 26 на 27 октября в лондонском театре Pallаdium церемонии вручения наиболее ценных личных футбольных наград все, конечно, обратили внимание на то, что итог конкурса за ценнейшую среди них нарушил традицию. По крайней мере в минувшие два десятка лет в голосовании, определяющем лауреата, почти всегда на верхушке оказывались те, кто в сезоне, по которому оценивают конкурсантов, завоевал какой-то важный международный трофей. Исключений было три, но все они касались небожителей, слишком особенных игроков, чтобы судить их по общим стандартам,— еще не вступивших в пору карьерного заката, пиковых Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Разбираясь с остальными, журналисты, тренеры и капитаны сборных стандарты, раздавая очки, строго соблюдали. Без победы в чемпионате мира, Европы, Кубке Америки или Лиги чемпионов к «Золотому мячу» не подобраться.
Гарри Кейн взял его с победами лишь во внутренних турнирах — притом что немецкие котируются не слишком высоко по сравнению, скажем, с английскими и испанскими, а успехи в них его «Баварии», чересчур явного фаворита, вообще воспринимаются как рутина.
На турнирах ключевых — в Лиге чемпионов и на мировом первенстве в Северной Америке — его команды, то есть мюнхенский клуб и сборная Англии, оступались в полуфиналах. Но при этом факт, что ни единой ехидной реплики в адрес Кейна после церемонии не прозвучало. Футбольный мир, кажется, единодушно и с удовольствием с его первенством согласился. Хотя, например, год назад никакого единодушия по поводу выбора Усмана Дембеле не наблюдалось: эффектный марш ПСЖ в главном еврокубке не помог избавиться от налета неуверенности по поводу справедливости его премирования.
Это и удивительно, и одновременно вполне естественно, потому что другие факторы, влияющие на распределение голосов, сформировали такую смесь, что на самом деле указать именно на Гарри Кейна было проще простого. Точно, например, не сложнее, чем на очутившихся с ним в топ-тройке Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля, по поводу каждого из которых в голову приходят рождающие сомнения ремарки. В случае с Мбаппе — про мучения его «Реала», в случае с Ямалем — про исключительную коллективность испанского триумфа на чемпионате мира.
А в случае с Гарри Кейном, пятым английским обладателем «Золотого мяча» после знаменитостей разных эпох — Стэнли Мэттьюза, Бобби Чарльтона, Кевина Кигана и Майкла Оуэна, рождающие сомнения ремарки к тому же соседствуют с аргументами, настолько милыми разуму и сердцу, что все время вертятся в голове. Разум цепляется за роскошные цифры.
73 гола в 65 официальных матчах сезона — за клуб и сборную. Чаще, если брать ведущие лиги, «большую пятерку», забивал только Месси, и то давным-давно, 14 лет назад. 61 гол за «Баварию» — ее рекорд. До этой планки не добирались ни Герд Мюллер, ни Карл-Хайнц Румменигге, ни Роберт Левандовский.
В чемпионате Германии отрыв от второго места в бомбардирском рейтинге — 17 мячей. В финале Кубка Германии — хет-трик в ворота «Штутгарта». На чемпионате мира, вырулившем для англичан к бронзе,— полдюжины голов, в том числе те, что позволили выдержать жуткие испытания в play-off против конголезцев и мексиканцев.
Сердце подсказывает, что, раз уж есть возможность, отчего бы не одарить человека, преданней которого футболу трудно найти. В молодости отчаянно, переваривая провалы, аренды, не сдаваясь, упорно доказывал, что нужен «Тоттенхему». Потом упорно доказывал, что можно держать результативность на высочайшем уровне и при этом расширять представления об игре центрфорварда, справляясь еще с плеймейкерскими функциями. Но, несмотря на все это, в конкурсе на право владеть «Золотым мячом» никогда не был хотя бы возле пьедестала. И ничего, не расстраивался, продолжал работать над собой, отдавать себя целиком без остатка профессии и в 33 года вскочил в последний вагон.
Или все-таки не последний? Нынешний сезон Гарри Кейн ведь начал так, что хоть прямо сейчас зови на следующую церемонию. Снова забивает по голу за игру, снова хорош и в «Баварии», и в сборной.