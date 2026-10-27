Гарри Кейн не промахнулся мимо «Золотого мяча»

После прошедшей в ночь с 26 на 27 октября в лондонском театре Pallаdium церемонии вручения наиболее ценных личных футбольных наград все, конечно, обратили внимание на то, что итог конкурса за ценнейшую среди них нарушил традицию. По крайней мере в минувшие два десятка лет в голосовании, определяющем лауреата, почти всегда на верхушке оказывались те, кто в сезоне, по которому оценивают конкурсантов, завоевал какой-то важный международный трофей. Исключений было три, но все они касались небожителей, слишком особенных игроков, чтобы судить их по общим стандартам,— еще не вступивших в пору карьерного заката, пиковых Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Разбираясь с остальными, журналисты, тренеры и капитаны сборных стандарты, раздавая очки, строго соблюдали. Без победы в чемпионате мира, Европы, Кубке Америки или Лиги чемпионов к «Золотому мячу» не подобраться.