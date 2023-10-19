Финская полиция завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила о завершении следственных действий на месте повреждения эстонско-финского газопровода Balticconnector. Собранные образцы отправят в судебно-медицинскую лабораторию для анализа.

В районе повреждения газопровода, отметили в полиции, продолжается расследование при присутствии финских властей. В дальнейшем планируются следственные мероприятия «на обширной территории вокруг места повреждения». Новых деталей расследования не приводится.

17 октября финская полиция сообщала, что 8 октября, в день, когда было зафиксировано повреждение на газопроводе, вблизи проходили российское судно «Севморпуть» и китайское — Newnew Polar Bear. Незадолго до этого финские власти заявили, что причиной повреждения Balticconnector стало внешнее воздействие. НАТО после случившегося усиливает патрулирование Балтийского моря.

В «Росатоме» отвергли причастность российского судна к инциденту на газопроводе. В компании отметили, что экипаж «Севморпути» не зафиксировал «подозрительных предметов» или «опасных действий других судов» вблизи места повреждения Balticconnector.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Зацепило».

Лусине Баласян